Karol G estrena este domingo especial de “Tropicoqueta”

La cantante Karol G, se ha propuesto como meta volver a llevar a toda la familia a ver televisión como antes, y este objetivo lo aspira cumplir con el especial para televisión de “La Premiere”, una experiencia inmersiva nacida de su último álbum “Tropicoqueta”.

Con 12 canciones creadas con el corazón, apariciones especiales de invitados y un impresionante viaje visual a través de los sonidos y las historias del álbum “Tropicoqueta”, este estreno es una celebración de nostalgia, ritmo y emoción.

En República Dominicana se podrá ver a través de Color Visión, el domingo 7 de este mes a las 6:00 de la tarde. Cada país tendrá un horario distinto.

Será una exquisita estética vintage que evoca la calidez del cine antiguo y el latido de la música latina, “Tropicoqueta” premiere captura el alma del arte de Karol G: audaz, íntimo y atemporal, según sus creadores.

Karol G revelará detalles del proceso creativo, videoclips y los rasgos esenciales de ‘Tropicoqueta’, un trabajo en el que la cantante se sumerge en géneros tan variados como el reguetón, merengue, bachata, cumbia, vallenato y mariachi.

Las escenas fueron rodadas en Colombia, México y Estados Unidos.