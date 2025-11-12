Latin Music Tours encendió Punta Cana en su edición 24ª

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

Con una elegante cena bajo la luz de la luna, en la que los asistentes acudieron vestidos de blanco, el Latin Music Tour celebró su 24ª edición, del 8 al 10 de noviembre pasado, en el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana.

El primero en subir a tarima la noche del sábado 8 fue Aramis Camilo y su Organización Secreta, interpretando varios de sus éxitos, entre ellos “Vuelve”, “Joselyn”, “Susana” y “La varita”. La actuación culminó entre aplausos y euforia con el emblemático tema “El motor”, un clásico que ha recobrado fuerza tras su colaboración con Manny Cruz.

La fiesta continuó con la energía de Luis Miguel del Amargue, quien, a las 9:30 de la noche, interpretó la bachata “Yo no voy a negar que me gusta”, seguida de “Luisa María”, “Te tuve entre mis manos”, “A un milímetro de ti” y “Mi hermana y yo”.

“El tumba bríos”, como también se le conoce al bachatero, mantuvo encendida la tarima del Latin Music Tour con una selección de sus éxitos, que incluyó las canciones “Mi rinconcito”, “Niña coqueta”, “Aquí estoy”, “Sal de mi vida” y “Se acabó lo bonito”.

Pool Party

El domingo 9, la celebración de la 24ª edición del Latin Music Tours arrancó a las 12:00 del mediodía con su tradicional Pool Party, realizada en la piscina central del Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana.

El encargado de encender el ambiente fue el DJ Choco, quien puso a cantar y bailar a los asistentes, antes de darle paso al cantante Lomiel, que representó con orgullo el género urbano. El artista interpretó temas como “Un volao”, “Pa’ que lo baile”, “Que chulada”, “Que linda” y “Ay, Lupita”, logrando que la fiesta alcanzara su máximo nivel de energía.

El cantante y compositor Ebenezer Guerra también se adueñó del escenario, al interpretar varios de sus éxitos. Entre ellos, “Luna llena” —lanzado recientemente en colaboración con el puertorriqueño Elvis Crespo—, “Hipócrita”, “Bolero” y “Sueldo mínimo”, que pusieron al público a disfrutar.

Cierre en grande

El 24º aniversario del Latin Music Tours cerró por todo lo alto en el acogedor Salón Fillmore, donde El Grupazo, que está integrado por Jorge Lewis, Julio Swing y Ronald Tambora, demostró que la música típica no solo forma parte de las raíces dominicanas, sino que también tiene el poder de poner a bailar a todos los latinos.

El espectáculo continuó con la ovacionada participación de Chiquito Team Band, quien puso el toque salsero de la noche con su característico sabor y toda su energía.

De igual forma, el carismático Toño Rosario “El Kukito”, quien lució un outfit de estilo galáctico, desató la euforia del público con una descarga de sus merengues más emblemáticos: -“Estúpida”, “Quiero volver a empezar”, “A lo oscuro”, “Kulikitaka”, “Otra como tú”, “Es mi vida”, “Beso a beso”, “Dale vieja, dale”, entre muchos otros temas.

Como broche adicional, el merengue urbano de Omega “El fuerte” volvió a hacer vibrar el salón con su potente ritmo e integración en escena.

Misión superada

Fernando Quezada, presidente de Quepe Music & Events, afirmó en exclusiva para el periódico Hoy, que la celebración de los 24 años del evento artístico y turístico más importante de República Dominicana superó con creces las expectativas proyectadas.

“Fue todo un logro”, manifestó Quezada.

El empresario describió esta 24ª edición del Latin Music Tours como una entrega muy especial, no solo por realizarse en el lujoso Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, sino, también por su apuesta firme a la música local.

Finalmente, el presidente de Quepe Music & Events prometió que para la edición número 25 “botarán la casa por la ventana, como decimos en buen dominicano”.

“El próximo año, como edición especial, venimos en grande con los 25 años”, prometió Fernando Quezada a los presentes.