León Yamil, un talento que asciende con fuerza

Publicado por Rosmery Martínez Creado: Actualizado:

Conocido por muchos por sus inicios como vocalista en la banda Be Crazy, el compositor, productor y músico dominicano León Yamil, sigue construyendo una hermosa carrera en la la industria de la música.

Desde su lanzamiento oficial en la música, este joven mostró un potencial que definitivamente no podía quedarse solo en República Dominicana y hoy sigue demostrando que todo el que apostó a él, ganó.

Sus fans, su comunidad artística y todo el que lo apoya hoy celebra junto a él su primer Premio Ascap. El galardón fue otorgado gracias a “Tu feo”, canción que cobró vida en las voces de Lenny Tavárez y Prince Royce, la cual logró buen posicionamiento en importantes charts internacionales.

Este reconocimiento, que llega de la mano de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores, resalta el trabajo y talento de artistas que han logrado canciones exitosas.

“Tu feo”, solo en la plataforma de YouTube lleva 19 millones de visitas, sin contar todas las reproducciones de las diversas plataformas digitales donde se puede escuchar.

Yamil, es una de las grandes promesas de la música dominicana que nos representa con orgullo en cada lugar que llega.

Luego de vivir la experiencia como miembro de la banda con la que ganó popularidad, León voló con alas independientes y despegó hacia Miami, donde vive desde hace unos años, y desde donde ha tenido la oportunidad de trabajar con grandes de la industria como: Porfi Baloa, Prince Royce, Omar K11, Olga Tañón, Feid, Lenny Tavares, Carmen de León, Jonathan Moly, Luis Enrique y Lennox, Beele.

Otro de los logros de Yamil, es que, gracias a su carisma y talento este artista es parte de la banda del colombiano Camilo, como guitarrista oficial de “Nuestro Lugar Feliz Tour”.

Romeo Santos

Nueva vez Romeo Santos, ganó el premio Ascap al compositor/artista latino del año, respaldado por éxitos recientes como “Ángel”, también por las canciones “Desde hoy” y “Khé”.

“El rey de la bachata”, se alzó por tercera vez con este reconocimiento por su talento como compositor, uno de los grandes fuertes de Santos, quien en estos momentos se encuentra de gira.