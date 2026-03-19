Lista de todos los ganadores de los Premios Soberano 2026

Programa de Temporada: Migrantes

Lency Alcántara

La gala número 40 de los Premios Soberano celebrada en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, reunió lo mejor del arte y la cultura dominicana, con reconocimientos que abarcaron música, televisión, cine, teatro y nuevas plataformas digitales.

Ganadores destacados

Animadora del Año: Nelfa Núñez

Bachatero del Año: El Chaval de la Bachata

Programa Radial de Variedades: Esto No Es Radio

Programa Diario de Entretenimiento: El Show del Medio Día

Comunicadora Destacada en el Extranjero: Amara La Negra

Álbum del Año: Infinito Positivo – Los Hermanos Rosario

Merengue del Año: Héctor Acosta – Se Puede

Programa de Investigación: El Informe – Alicia Ortega

Actriz de Teatro: Sabrina Gómez – La Monstrua

Youtuber del Año y Soberano del Pueblo: Santiago Matías

Merenguero del Año: Héctor Acosta

Revelación del Año: Dalvin La Melodía

Comediante del Año: Rafael Bobadilla

Artista Urbano: Shadow Blow

Programa de Temporada: Migrantes

Presentadora de Televisión: Luz García

Actriz de Cine: Yelida Díaz

Conjunto Típico: El Prodigio

Gran Soberano: Jochy Santos 

Momentos memorables

Uno de los instantes más emotivos de la noche lo protagonizó Héctor Acosta, quien al recibir su premio recordó su regreso a los escenarios tras superar un proceso de quimioterapia en 2024: “Nadie pensó que yo volvería… pero Dios es milagroso, con fe todo se puede”.

Asimismo, el equipo de Esto No Es Radio dedicó su galardón a la niña desaparecida en Puerto Plata, Brianna Genao, a las víctimas del desplome del Jet Set y al pequeño Roldany Calderón, gesto que conmovió al público.

La gala también rindió homenaje a figuras de gran trayectoria como Dagoberto Tejeda y José Antonio Rodríguez, quienes recibieron reconocimientos especiales por su aporte a la cultura y la música dominicana.

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

