Galardonados
Lista de todos los ganadores de los Premios Soberano 2026
La gala número 40 de los Premios Soberano celebrada en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, reunió lo mejor del arte y la cultura dominicana, con reconocimientos que abarcaron música, televisión, cine, teatro y nuevas plataformas digitales.
Ganadores destacados
Animadora del Año: Nelfa Núñez
Bachatero del Año: El Chaval de la Bachata
Programa Radial de Variedades: Esto No Es Radio
Programa Diario de Entretenimiento: El Show del Medio Día
Comunicadora Destacada en el Extranjero: Amara La Negra
Álbum del Año: Infinito Positivo – Los Hermanos Rosario
Merengue del Año: Héctor Acosta – Se Puede
Programa de Investigación: El Informe – Alicia Ortega
Actriz de Teatro: Sabrina Gómez – La Monstrua
Youtuber del Año y Soberano del Pueblo: Santiago Matías
Merenguero del Año: Héctor Acosta
Revelación del Año: Dalvin La Melodía
Comediante del Año: Rafael Bobadilla
Artista Urbano: Shadow Blow
Programa de Temporada: Migrantes
Presentadora de Televisión: Luz García
Actriz de Cine: Yelida Díaz
Conjunto Típico: El Prodigio
Gran Soberano: Jochy Santos
Momentos memorables
Uno de los instantes más emotivos de la noche lo protagonizó Héctor Acosta, quien al recibir su premio recordó su regreso a los escenarios tras superar un proceso de quimioterapia en 2024: “Nadie pensó que yo volvería… pero Dios es milagroso, con fe todo se puede”.
Asimismo, el equipo de Esto No Es Radio dedicó su galardón a la niña desaparecida en Puerto Plata, Brianna Genao, a las víctimas del desplome del Jet Set y al pequeño Roldany Calderón, gesto que conmovió al público.
La gala también rindió homenaje a figuras de gran trayectoria como Dagoberto Tejeda y José Antonio Rodríguez, quienes recibieron reconocimientos especiales por su aporte a la cultura y la música dominicana.