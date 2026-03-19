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Las redes no perdonan: los memes más duros de los Premios Soberano 2026

Una vez más la creatividad y picardía dominicana no tardaron en ponerle humor a la noche más importante del arte y el entretenimiento en el país.

Claribel Adames

Claribel Adames

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Como ya es tradición, las redes sociales no dejaron pasar ni un solo detalle de los Premios Soberano 2026, convirtiendo cada momento de la gala en material perfecto para el humor digital.

Desde los looks más comentados en la alfombra roja hasta las reacciones inesperadas de los artistas, los internautas se encargaron de transformar la ceremonia en una verdadera fábrica de memes que rápidamente se hicieron virales en plataformas como Instagram, X (antes Twitter) y TikTok.

Una vez más la creatividad y picardía dominicana no tardaron en ponerle humor a la noche más importante del arte y el entretenimiento en el país.

A continuación algunos de ellos: 

Jessica Pereira 

Jessica Pereira 

Frank Perozo

Frank Perozo

Martha Candela

Martha Candela

La Perversa

La Perversa

Shadow Blow

Shadow Blow

Elizabeth Fondeur

Elizabeth Fondeur

Liza Blanco

Liza Blanco

Karen Yapoort

Karen Yapoort

La Pitonisa

La Pitonisa

Claribel Adames

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