DIGESETT restringe el paso en la autopista Duarte por desbordamiento del río Lebrón

Publicado por Xiomara Lara Creado: Actualizado:

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) Informó este miércoles que debido al desbordamiento del río Lebrón, restringió el paso vehicular, en la autopista Duarte, desde el kilómetro 20 al 22.

En el comunicado enviado a los medios, la DIGESETT resalta que implementa estas medidas preventivas de desvío en la zona, a fin de garantizar la seguridad de los conductores.

"Exhortamos a la ciudadanía a tomar rutas alternas y mantenerse atentos a las indicaciones de nuestros agentes", finalizó.

Por qué está lloviendo

Los fuertes aguaceros que se registran desde la madrugada de este miércoles 8 de abril en el Gran Santo Domingo y otras zonas del país tienen su origen en la incidencia de una vaguada que mantiene condiciones inestables sobre el territorio nacional.

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), este fenómeno atmosférico favorece la formación de nubes cargadas de humedad, lo que genera lluvias continuas de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Desde tempranas horas, los radares Doppler han mostrado una activa cobertura de precipitaciones sobre múltiples provincias, incluyendo el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Duarte, Samaná y María Trinidad Sánchez, entre otras.