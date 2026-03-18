Llegó el día más esperado del arte dominicano

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

La espera terminó. Hoy el país celebra la cuadragésima primera edición de Premios Soberano, el galardón artístico más importante del país, otorgado por por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).

Como siempre, muchas expectativas y atención mediática en torno a la premiación, que se transmitirá por Color Visión (Canal 9) para República Dominicana y para Estados Unidos por por la cadena Univisión y la plataforma de streaming ViX.

Presentadores oficiales

Los presentadores de la gala siempre son un tema de conversación pero desde el anuncio de Georgina Duluc, el tema escaló.

Primero, porque Duluc, aunque es una figura con trayectoria sólida en la TV y el cine, lleva varios años alejada de estos espacios y muchos se preguntan por qué no fue una presentadora del momento.

A esto se le suma, su postura crítica en el pasado sobre la calidad de la televisión local y su firme postura de no trabajar sin la debida compensación requerida.

Sus declaraciones directas, con un tono de seguridad y cierto matiz sarcástico ha provocado aplausos y cuestionamientos también.

Junto a ella está Irving Alberti, un artista integral que es un showman, es de esos talentos que se entrega por completo y cuenta con la aceptación popular.

La cartelera artística es prometedora

Sin dudas, desde su confirmación en los Soberano, los aplausos se los lleva la la artista Martha Candela, de quien se espera protagonice el opening con “El candelero”, y, refiriéndonos a nuevos talentos, Dalvin La Melodía llevará por primera vez su bachata de amargue a la premiación.

El merengue promete ser el protagonista de la noche, ya que los musicales de Milly Quezada y Toño Rosario, este último por primera vez tendrá un segmento en solitario en la premiación; están dentro de los más esperados.

Segmentos

La música urbana también estará bien representada con las actuaciones de intérpretes como Crazy Design, Donaty, Jezzy, La Perversa y otros.

El género musical cristiano tendrá un buen espectáculo gracias a la agrupación Barack. Pavel Núñez también le ofrecerá un buen momento con su repertorio y entre los confirmados internacionales, se destacan el cantautor colombiano Fonseca y el puertorriqueño Elvis Crespo.

Reconocimientos especiales

Reconocerán el legado de José Antonio Rodríguez con un Soberano al Mérito. También, el folclorista dominicano Dagoberto Tejeda recibirá un Soberano Especial por su incansable trayectoria profesional durante 60 años.

La actriz Carlota Carretero será homenajeada por Acroarte con el premio a “Las Artes Escénicas”.

Alfombra Roja

Amara La Negra y Josell Hernández serán los presentadores oficiales de uno de los segmentos favoritos del público.

Además, por segundo año consecutivo, la comunicadora Karen Yapoort se suma a la alfombra roja de los Soberano.

Sophia Sanabria es una de las presentadoras más jóvenes del team y con su expertiz en moda se encargará de traducir las tendencias y los estilos de las figuras que participarán de la gala.

Por tercer año consecutivo, la producción general del evento estará a cargo de César Suárez Jr., quien señaló que este año innovarán el premio.