El maestro Rafael Solano celebra hoy sus 95 años

Publicado por Jorge Ramos Creado: Actualizado:

“El 10 de abril de cada año, aniversario de las horas más felices de amor que yo he pasado”. Así dice el bolero romántico escrito y cantado por el maestro Rafael Solano, quien precisamente hoy está celebrando sus 95 primaveras.

El pianista, compositor, cantante, escritor, productor de televisión y exembajador dominicano ante la Unesco, nació el 10 de abril de 1931 en Puerto Plata, donde dio sus primeros pasos hacia la música, hasta que en 1950 se traslada a la ciudad capital y se inscribe en el Conservatorio Nacional de Música.

Tras su paso por la entonces Voz Dominicana (hoy RTVD), Solano se va a Nueva York, en busca de las enseñanzas particulares del renombrado compositor y maestro norteamericano Hall Overton y de la New School of Social Research.

Con su retorno a Santo Domingo, Rafael Solano incursiona como productor de televisión con el programa “La hora del moro”, transmitido en 1959 por Rahintel (Canal 7), una producción dominical donde se dieron a conocer nuevas figuras del canto como Aníbal de Peña, Fernando Casado, Horacio Pichardo, Niní Cáffaro, Julio César Defilló, Arístides Incháustegui, Los Olmeños, Luchy Vicioso y José Lacay.

Solano fue también el creador del Festival de la Voz en la década de 1970, de donde surgieron Fernando Villalona, Frank Valdez, Adalgisa Pantaleón, Manny Oliva y Fausto Guillén, entre muchos más.

Legado musical

Su canción “Por amor”, considerado un himno popular en República Dominicana, ha sido la canción dominicana de mayor proyección en el mundo, traducida a varios idiomas e interpretada por una diversidad de artistas internacionales.

De Solano, el fenecido cantante puertorriqueño Tito Rodríguez grabó “En la oscuridad” (1967) y “Confesión de amor”, Marco Antonio Muñiz, Vikki Carr, Plácido Domingo y Jon Secada, llevaron al acetato la famosa “Por Amor”.

Además de “Por Amor”, Solano ha escrito cientos de exitosas canciones como “Confesión de Amor”, “En la Oscuridad”, “Está Bien”, “Entonces me Cansaré de ti”, “Magia”, “En Ruinas”, “Confundidos”, “Cada Vez Más”, “Dominicanita”, “Sígueme”, “Mi Amor por ti” y “El 10 de abril”.

A estos boleros se suma una gran cantidad de composiciones musicales de diversos géneros que abarcan las de corte romántico, folklóricas, corales y religiosas, además de merengue, por supuesto.

Rafael Solano y Marco Antonio Muñiz, en 2024.

Palabras de Niní Cáffaro

Sobre el 95 aniversario del maestro, su pupilo Niní Cáffaro, el artista que ha cantado y grabado más composiciones de Solano, dijo a ¡Alegría!:

“Aprovecho este medio para felicitar al maestro Rafael Solano, merecedor de todo el cariño del pueblo dominicano, un auténtico ícono de la música dominicana, una persona que todos los artistas dominicanos debemos amar. ¡Muchas felicidades al nuestro adorado maestro Rafael Solano!”.

Solano y Marco Antonio Muñiz

El maestro Solano y el cantante mexicano Marco Antonio Muñiz, quien cumplió 93 años el 3 de marzo pasado, se conocieron en los años 60 después de que “Por amor” ganara el primer Festival de la Canción Dominicana (1968), interpretada magistralmente por Niní Cáffaro.

Muñiz incluyó la canción “Por amor”, del maestro Solano, en su disco “Ay Querida”, de 1969, para el sello RCA Víctor, alcanzando esta composición mayor proyección mundial.

En 2024, el maestro Rafael Solano visitó a su gran amigo Marco Antonio Muñiz en Guadalajara, México, donde tuvieron la oportunidad de compartir y revivir aquellos momentos inolvidables de decenas de visitas del artista azteca a esta tierra llamada República Dominicana.