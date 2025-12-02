Manny Cruz celebra el Día del Merengue

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por tercer año consecutivo, el seis veces nominado al Latin Grammy celebró el Día del Merengue con los amantes y seguidores del ritmo de la güira y la tambora, presentando no solo sus éxitos, si no también los homenajes que hizo en su más reciente álbum titulado “2080”, a grandes merengueros del país.

“¿¡Hay merengueros hasta la tambora aquí!? Me siento demasiado emocionado de, por fin, verlos esta noche para celebrar con todos ustedes el día de nuestro merengue, nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestra identidad. Es el tercer año de este concierto, en 2023 lo hicimos en Puerto Plata y en 2024 en Baní. El señor me ha bendecido grandemente y ha sido a base de puro merengue. Esto es 2080, un homenaje a grandes de este país”, manifestó el cantautor.

Iniciando con “Hombre Divertido” el espectáculo de dos horas, fue recibido con la algarabía de todos los presentes, un público compuesto por seguidores de todas las edades que bailaron de principio a fin las 20 canciones del repertorio, manteniéndose de pie toda la noche.

“Sabes enamorarme”, “Fiesta, Fiesta”, “Oye”, “Dueña del Swing”, “No me lo creo”, “Si tú me miras”, “Estoy completo” y “No me lo creo” formaron parte del cancionero que fue sumándose en el transcurso de la velada.

Al llegar “En esta Navidad”, el artista bajó del escenario y se adentró en el público, compartiendo un momento más cercano con sus seguidores que aprovecharon para tomar fotos, abrazarlo y entregar regalos.

Agradeciendo el apoyo y presencia de marcas, prensa, seguidores, aliados, familia y equipo, Manny continuó celebrando el merengue con otros éxitos como “Estoy completo” y “Santo Domingo”, recibidos con alegría y al unísono por los presentes.

Al ritmo de “El motor”, el también compositor selló una noche de éxito y fiesta, poniendo una vez más la bandera del merengue en alto, esta vez en Anfiteatro Luisito Martí de Santo Domingo Este, Costa del Faro.