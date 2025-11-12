Éxito en concierto “Súper Ultra Mega Merengazo”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Super Ultra Mega Merengazo del pasado domingo, realizado en Jarabacoa, no fue solo un concierto, fue una explosión de energía colectiva, una celebración del merengue que desbordó emoción, identidad y orgullo nacional.

Uno de los momentos más conmovedores llegó con el reconocimiento al cantante Héctor Acosta “El Torito”, quien expresó gratitud ante el público y los organizadores. “Darle las gracias a Dios por permitirme estar aquí y por las cosas maravillosas que Él hace”, dijo, con voz entrecortada.

El productor general del evento, Luis Medrano, también fue homenajeado por la trascendencia y el impacto de esa plataforma musical en la defensa y promoción del turismo y la música nacional. En su discurso, evocó con sinceridad la pasión por el trabajo y agradecimiento al presidente Luis Abinader, a las autoridades de Jarabacoa y a los legisladores de la provincia.

El Súper Ultra Mega Merengazo es una iniciativa impulsada por el presidente Luis Abinader, que fue concebida para dinamizar la economía de Jarabacoa, fortalecer el turismo y consolidar el merengue como un motor cultural con identidad local.

El evento reunió a grandes figuras del género, como Raquel Arias, Krisspy, Rubio Acordeón, Yovanny Polanco, Víctor Roque y la Gran Manzana, Omega, Peña Suazo, Pochy Familia, Kinito Méndez, Steffany Constanza, Manny Cruz, Fefita la Grande, Wilfrido Vargas, Miriam Cruz, Jandy Ventura, Aramis Camilo, Sergio vargas, El Jeffrey, Héctor Acosta “El Torito”, Conjunto Quisqueya y Osvaldo y sus clásicos.

El Súper Ultra Mega Merengazo fue un despliegue de producción moderna, con efectos hidráulicos, tecnología de punta y un diseño escénico que combinó pirotecnia, luces y sincronía visual.

Jochy Santos, Brenda Sánchez, Julio Clemente, Huguito Chávez, Aquiles Correa, Audrey Bremont y Ashly Franco, fueron los conductore