¡Felicidades!
Marc Anthony y Nadia Ferreira esperan su segundo hijo
“¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor", publicó.
En el marco de su tercer aniversario de bodas, Marc Anthony y Nadia Ferreira anunciaron este miércoles que esperan a su segundo hijo.
La información fue publicada por la fémina en su red social Instagram.
El anuncio de inmediato generó miles de reacciones entre sus seguidores.
El cantante y la ex Miss Paraguay tuvieron su primer hijo Marco en junio de 2023.
Con este bebé, el intérprete de Vivir mi vida sumará ocho hijos.