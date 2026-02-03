Martha Candela vive un momento clave de su carrera tras nominación a "Revelación del Año"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con una niñez marcada por la escasez y la precariedad, pero con una luz divina y un claro norte de llevar la palabra de Dios al mundo entero, así es la vida de la pastora pentecostal Martha Candela, quien hoy celebra su primera nominación como “Revelación del Año” en Premios Soberano 2026.

“Me siento increíblemente bien porque Dios cumple sus promesas”, expresó.

Entiende además que “cuando Dios tiene ese plan con algunas personas tarde o temprano sale a la luz”.

Con un ritmo contagioso, pero llevando la palabra de Dios, Candela a evangelizado a miles de feligreses.

Tenemos que ponernos en sus manos porque es nuestro creador, nuestro diseñador, él sabe qué clase de vasija hizo y para que la hizo, y yo soy una vasija diferente.

“Eso es Dios que lo da, uno ni sabe es algo inexplicable de hecho cuando yo estoy de rodillas él me da algunas canciones, sino el proceso rápido y la plasmo en el celular y la grabo se me van”, reveló.

¿De dónde surge su viralidad?

Marta Garce Lorenzo, nombre real de la pastora, asume que su viralidad y aceptación al público se debe a ser diferente a los demás.

“Dios hace diferentes vasijas y yo soy diferente y por eso he sido controversial porque no soy copia de nadie”, dijo.

“Jesús iba a muchos lugares donde no lo entendían por eso él no podía fluir, siendo Dios él no podía soltar un milagro porque donde no hay creencia ni donde no hay fe, no se puede mover, no puede ejecutar”, añadió.

¿La iglesia es aburrida?

Marta desmiente lo que por años personas han replicado de que la iglesia es aburrida, y dice que al contrario de lo que se piensa, es más allá de lo que se ve.

“Ustedes están viendo una muestra que no es aburrida, lo que pasa es que si tú te dejaste formar y no le creíste al Espíritu Santo que es quien nos guía a toda verdad y toda justicia y le creíste más al hombre que a Dios”, aseguró.