Trabajo remoto y optimizar el combustible: las recomendaciones de Luis Abinader para RD contra impacto de la guerra

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader alentó este domingo a todos los sectores de la economía nacional y la ciudadanía en sentido general a unirse para enfrentar el impacto de la crisis internacional generada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Las empresas pueden adoptar esquemas de trabajo remoto, los ciudadanos pueden optimizar el uso de combustibles y, como sociedad, debemos actuar con conciencia y eficiencia", señaló el mandatario en un discurso a la nación para abordar el alza abrupta de los precios del barril de petróleo en todo el mundo.

Abinader apuntó, sin embargo, que la crisis no se ha generado "desde adentro", sino por un "choque externo". Aseveró que República Dominicana está prepara para encarar el daño colateral en las economías por el conflicto en esa república islámica.

"Nuestro objetivo es claro: que cualquier turbulencia internacional tenga el menor impacto posible en la vida cotidiana de los dominicanos. Pero este momento también nos deja una lección de futuro, nos recuerda la necesidad de reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, de continuar acelerando la transición hacia energías renovables", añadió.

El mandatario garantizó que su gestión continuará tomando todas las medidas necesarias para enfrentar la crisis. Previo a eso, citó algunas acciones como parte de las respuestas a lo que ha generado la guerra en Medio Oriente para blindar la economía nacional.

"Y ante esta coyuntura, nos hemos planteado tres objetivos fundamentales que quiero compartir con ustedes: En primer lugar, mantener a toda costa la estabilidad macroeconómica, fiscal y social. Para ello, seguiremos protegiendo a los hogares más vulnerables, fortaleciendo los programas sociales y reasignando recursos desde partidas menos prioritarias. Ya hemos identificado cerca de 10,000 millones de pesos que podrán destinarse a estos fines sin aumentar el gasto total", comunicó.

En segundo lugar, dijo, estamos monitoreando los precios de alimentos e insumos agropecuarios e implementaremos nuevamente un subsidio a los fertilizantes, por un monto inicial de 1,000 millones de pesos, para mantener sus precios a los que estaban previo a la crisis. De esta manera, evitar que el aumento internacional de los fertilizantes se traduzca en mayores precios de alimentos para las familias dominicanas.

Y, en tercer lugar, apuntó, procuraremos sostener la inversión pública como motor del crecimiento económico, incluso en este contexto internacional complejo. Sabemos que la coyuntura no puede determinar ni deteriorar nuestro futuro.