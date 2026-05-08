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“Mi Vida en Canciones” de Stephany Ortega llega a RD

La artista presentará un espectáculo íntimo el 1 de agosto en el Café Teatro Juan Lockward del Teatro Nacional.

Stephany Ortega

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La destacada artista dominicana Stephany Ortega presentará en República Dominicana su nueva propuesta escénica “Mi Vida en Canciones”, un concierto en formato íntimo de voz y piano junto al maestro Manuel Tejada, el sábado 1ero de agosto, a las 10:00 de la noche, en el Café Teatro Juan Lockward del Teatro Nacional.

La producción marcará una nueva etapa en la carrera de la cantante, quien apuesta por una propuesta más cercana, emocional y minimalista, donde fusiona la elegancia de su formación lírica con la calidez de sus raíces caribeñas. En este concierto, Stephany interpretará canciones que han marcado su vida personal y artística, llevando al escenario versiones especiales de obras de artistas contemporáneos, desde íconos del pop hasta exponentes urbanos, con un enfoque sofisticado.

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