Recital
“Mi Vida en Canciones” de Stephany Ortega llega a RD
La artista presentará un espectáculo íntimo el 1 de agosto en el Café Teatro Juan Lockward del Teatro Nacional.
La destacada artista dominicana Stephany Ortega presentará en República Dominicana su nueva propuesta escénica “Mi Vida en Canciones”, un concierto en formato íntimo de voz y piano junto al maestro Manuel Tejada, el sábado 1ero de agosto, a las 10:00 de la noche, en el Café Teatro Juan Lockward del Teatro Nacional.
La producción marcará una nueva etapa en la carrera de la cantante, quien apuesta por una propuesta más cercana, emocional y minimalista, donde fusiona la elegancia de su formación lírica con la calidez de sus raíces caribeñas. En este concierto, Stephany interpretará canciones que han marcado su vida personal y artística, llevando al escenario versiones especiales de obras de artistas contemporáneos, desde íconos del pop hasta exponentes urbanos, con un enfoque sofisticado.
Alegría
Una artista se cuelga desnuda en una campana
Hoy