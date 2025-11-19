Escándalo en Miss Universo: jurado renuncia tras supuesta “selección secreta" de candidatas antes de la final

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El certamen Miss Universo 2025 ha estado envuelto en controversia luego de que dos jueces renunciaran a participar en la elección de la mujer más bella del mundo.

Uno de ellos, Omar Harfouch, explicó que su decisión se debió a una presunta votación secreta que se realizó dos días antes de la final para preseleccionar a 30 de las 136 concursantes, en la que él no participó y que supuestamente involucraba a personas que no forman parte del jurado oficial.

"Hasta el día de hoy, nadie sabe quiénes son los 30 seleccionados, excepto un individuo que tiene los resultados. Esta misma persona está afiliada a una organización nacional de un país participante, lo que es un claro conflicto de intereses", dijo Harfouch.

El jurado agregó que no podía presentarse ante el público y las cámaras de televisión validando un proceso en el que no tuvo participación.

Harfouch. agregó que "no podía estar ante el público y las cámaras de televisión, fingiendo legitimar un voto en el que nunca participé. Algunos de los países eliminados por este proceso podrían estar en guerra, ser discriminados o geopolíticamente sensibles. Los espectadores asumirían que el jurado tomó estas decisiones, y no puedo asumir la responsabilidad por un proceso en el que no participé. Fingir lo contrario sería deshonesto"

Por su parte, Claude Makélélé también renunció, aunque no se han conocido los motivos de su decisión.

La respuesta de Miss Universo

Ante la polémica, la organización Miss Universo aclaró que todo se debió a una "confusión" relacionada con el programa Beyond the Crown, una iniciativa independiente que promueve liderazgo, educación, salud y causas benéficas. Este programa opera de manera totalmente independiente del jurado oficial, y no influye en la selección de las finalistas del certamen.

"Sus comentarios sugirieron erróneamente que se había formado un jurado no autorizado o improvisado y que los jueces oficiales habían sido excluidos de la selección de las finalistas... no se ha creado ningún jurado improvisado", dijo MUO.

La organización enfatizó que todas las evaluaciones del concurso siguen los protocolos establecidos, son transparentes y están supervisadas por la MUO.