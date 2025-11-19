Preliminar del Miss Universo: Jennifer Ventura deslumbra con traje típico de la Flor de Bayahibe

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La mañana de este miércoles, 130 mujeres de todo el mundo compiten por la corona de Miss Universo 2025, entre ellas la representante dominicana, Jennifer Ventura.

La joven dominicana llamó la atención con un traje típico inspirado en la Flor de Bayahibe, considerada una joya endémica que simboliza la identidad y resistencia de República Dominicana.

El diseño del vestuario combina pedrería en tonos rosas, azules, verdes y naranjas, cuidadosamente distribuidos para crear armonía visual. En la espalda destacan grandes pétalos de rosa con detalles de pedrería, mientras que adornos en forma de aves verdes aportan un toque natural y caribeño.

Jennifer Ventura deslumbra con traje típico.

Las perlas que rodean su cuello completan la elegancia del conjunto, mientras que sus sutiles movimientos en pasarela transmiten seguridad y porte.

Durante su estadía en Tailandia, Ventura ha participado en diversas actividades del certamen, incluyendo entrevistas y sesiones fotográficas, además del desfile de trajes típicos y la preparación para la preliminar.

La final se realizará el jueves 21 de noviembre, donde la ganadora será coronada en directo desde Bangkok.

El certamen Miss Universo 2025, bajo el lema “El poder del amor”, busca resaltar no solo la belleza física de las concursantes, sino también sus historias, talentos y compromiso con causas sociales.

Ventura, quien lleva consigo el orgullo de representar a República Dominicana -y el sazoncito-, se destaca por su carisma y elegancia.