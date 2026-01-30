“Cada persona con autismo ve el mundo de forma única”: Fátima Bosch, Miss Universo, en la UASD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en coordinación con la organización Miss República Dominicana y con la participación especial de la actual Miss Universo, Fátima Bosch, celebró la jornada académica “Educando y concientizando sobre el autismo”, orientada a fortalecer la sensibilización social y la formación académica en torno al Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Durante el acto de apertura, el doctor José Peralta destacó la relevancia académica y humana de este tipo de iniciativas, subrayando el rol de la universidad como espacio de reflexión, inclusión y compromiso social.

“Es un honor darles la más cordial bienvenida. Nuestra academia se siente orgullosa de ser anfitriona de este importante foro, cuyo propósito es sensibilizar y, al mismo tiempo, hacer un llamado a la solidaridad y a la responsabilidad social”, expresó.

El académico enfatizó que el abordaje del autismo debe asumirse desde una perspectiva integral que articule el conocimiento científico con la empatía social.

“Hoy nos reunimos para reflexionar sobre un tema profundamente humano, científico y social: el Trastorno del Espectro Autista, así como sobre la necesidad impostergable de educar y sensibilizar tanto a nuestros estudiantes como a la población en general”, afirmó.

Asimismo, señaló que hablar de autismo implica reconocer la diversidad de formas de percibir y comprender el mundo, lo que demanda la formación de profesionales de la salud con sensibilidad humana, ética y compromiso social.

En ese contexto, la maestra Enid Gil Carrera, directora del Centro de Servicios de Apoyo a la Inclusión y Atención a Personas con Discapacidad (CESAD), explicó que la universidad dispone de facilidades, servicios y mecanismos de apoyo dirigidos a estudiantes, docentes y colaboradores con diversas condiciones de discapacidad.

Agregó que, a través del CESAD, se implementan acciones orientadas a garantizar la accesibilidad, la permanencia y el éxito académico mediante adecuaciones pedagógicas, acompañamiento especializado, orientación académica y la eliminación progresiva de barreras físicas, arquitectónicas, comunicacionales y culturales. Estas medidas permiten que las personas con discapacidad —incluidas aquellas dentro del espectro autista— puedan integrarse plenamente a la vida universitaria en condiciones de igualdad.

El programa académico incluyó conferencias y paneles a cargo de médicos, especialistas y profesionales nacionales e internacionales, quienes abordaron el TEA desde diversas perspectivas clínicas, educativas y sociales. También se analizaron condiciones asociadas, como el Trastorno por Déficit de Atención (TDA) y la dislexia, resaltando la importancia del diagnóstico temprano, la intervención oportuna y el acompañamiento familiar.

Por su parte, Miss Universo, Fátima Bosch, valoró la iniciativa como un espacio fundamental para promover la empatía, la inclusión y el respeto a la diversidad, y expresó su respaldo a las familias que conviven con esta condición, destacando la necesidad de visibilizar el autismo desde escenarios educativos y sociales que fomenten la comprensión y la igualdad de oportunidades.

“Es esencial que la sociedad comprenda que cada persona con autismo percibe el mundo de manera única y que debemos aprender a acompañarlas con respeto y paciencia”, indicó.

Agregó que la inclusión no es solo un derecho, sino una responsabilidad de todos los sectores, especialmente de la educación y la familia, que son claves en la formación y el desarrollo de quienes viven dentro del espectro autista.

“Eventos como este permiten abrir espacios de diálogo, sensibilización y acción concreta, y me enorgullece apoyar iniciativas que promuevan la igualdad de oportunidades para todos”, concluyó Bosch.

La jornada contó además con la participación de Azul Podcast, una propuesta audiovisual conducida por Sharmín Díaz, Liondy Ozoria y Jhon Wayne, padres de hijos e hijas dentro del espectro autista, quienes compartieron sus experiencias y resaltaron la importancia de ofrecer orientación e información confiable a las familias dominicanas.

La actividad, desarrollada en el Aula Magna de la Primada de América, fue encabezada por los vicerrectores Radhamés Silverio, de Investigación y Postgrado; Ramón Desangles Flores, Administrativo; y Rosalía Sosa, de Extensión, así como por la directora del CESAD, Enid Gil Carrera, y la directora de Miss República Dominicana Universo, Magali Febles. El encuentro reunió a docentes, estudiantes, profesionales de la salud y representantes de organizaciones vinculadas a la inclusión social.

El programa incluyó la participación de especialistas como la Dra. Idelsa Polanco Mejía, pediatra con experiencia en neurodesarrollo; la Dra. Ángela Tejeda, especialista en terapias de intervención en autismo; la Dra. Nancy Urbáez Echavarría, psicóloga y docente de la UASD; y la Dra. Alexandra Hichez, psicóloga clínica enfocada en neurodiversidad y acompañamiento familiar. Sus aportes reforzaron el enfoque interdisciplinario del abordaje del Trastorno del Espectro Autista.

Con esta iniciativa, la Universidad Autónoma de Santo Domingo reafirma su compromiso con una educación superior centrada en la equidad, la inclusión y la responsabilidad social, promoviendo la sensibilización sobre el TEA y garantizando, a través del CESAD, programas de apoyo, accesibilidad y acompañamiento para las personas con discapacidad.