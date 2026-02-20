Una alfombra donde la moda dominó con mucha creatividad y sin reglas

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La alfombra magenta de 'Premio lo nuestro' fue el escenario de un ejercicio en creatividad, sin reglas y muchos contrastes en la moda, con Lola Índigo, María Becerra, Nathy Peluso y Sofía Reyes, encabezando la lista de las mejores vestidas. A diferencia de ediciones anteriores, en las que las transparencias y los colores de moda dominaban la alfombra, este jueves la única regla que imperó pareció ser ir a su estilo. La mayoría de los artistas escogieron a diseñadores de su país y estilos y colores que les representaban en ese momento. Así, Juanes y Arcángel, dos de los homenajeados de la noche, llegaron en distintas versiones de traje negro. El colombiano lucía una chaqueta de cuero, acompañado de su esposa Karen Martínez, mientras que el puertorriqueño llevaba un bolero asimétrico de elegancia inesperada.

Aunque no habló con la prensa, Thalía, la tercera presentadora de la gala, llevaba un traje color plata que combinaba encaje, transparencias, satín y una falda con volúmenes a los lados, representando a esas grandes estrellas que se decantan por impactar en las alfombras.

Yailin la más viral

Otra que abrazó las transparencias y el encaje fue la dominicana Yailín, aunque se decantó por el color negro. La argentina Nathy Peluso se presentó con un vestido también con tonos plata, pero siguiendo la tendencia de los flecos que se han visto en los premios de Hollywood, y que sin duda se repetirá en los Óscar. En contraste, su compatriota María Becerra desfiló con una falda larga de color blanco, y un corsé de color rosa. Las españolas Lola Índigo y Melody escogieron vestidos formales con pedrería, en diferentes tonos de crema y caramelo. “Este vestido representa lo importante de esta ocasión. Quise vestir para expresar lo feliz que estoy de estar acá”, dijo Melody, quien participará en el homenaje al compositor, productor y ejecutivo discográfico Manolo Díaz, cantando un tema de la artista italiana Raffaela Carrá. La más impactante fue la cantautora urbana dominicana Tokisha, quien pareció tomar inspiración del atuendo de Chapell Roan en los Grammy y se presentó con una versión moderna de un traje helénico, con un seno al aire y el pezón cubierto por una daga. Nadia Ferreira lucía esplendorosa en su segundo semestre de embarazo con un vestido a los pies, cubierto de pedrería color violeta, que recordaba a los estilos de Hollywood de los años 20. La reina de belleza paraguaya y presentadora espera su segundo hijo con el cantautor Marc Anthony. Por su parte, Sofía Reyes, una de las encargadas de homenajear a Paloma San Basilio, la reina de la noche, iba de rojo, con un traje de líneas rectas y limpias, con aberturas inesperados de lado, a la altura de las caderas. “Escogí el rojo para celebrar el nuevo año chino y el modelo porque me representa, me gusta lo sencillo, pero con un poco de mal comportamiento”, dijo a EFE entre risas. La venezolana Elena Rose, quien también interpretará en el escenario las canciones de San Basilio, lució un vestido corto en su ya emblemático color blanco, con aplicaciones de plumas en la parte superior. Aunque los hombres han venido eclipsando a las mujeres en las alfombras de los premios latinos, esta vez la mayoría pareció escoger la informalidad, o los atuendos muy personalizados. Maluma y Carín León se fueron por trajes de chaqueta y pantalón color caqui, sin corbata y con elementos propios de sus países, como un gran anillo de esmeraldas, por parte del cantautor colombiano, y un sombrero de vaquero, en el caso del mexicano. El artista urbano colombiano Blessed dejó a muchos con la boca abierta al llegar con un esmoquin negro, que acompañó con una camisa blanca y una corbata negra. Igualmente, Luis Ángel 'El Flaco', uno de los principales solistas del género regional mexicano iba de un muy formal esmoquin. Los cantantes de la orquesta colombiana de salsa Grupo Niche llegaron vestidos de rosa claro, con aplicaciones brillantes, mientras que el rey del vallenato, Silvestre Dangond, llevaba un abrigo largo y cuentas de madera que le daban un aura bohemia elegante. Bad Bunny, Myke Towers, Rauw Alejandro y Carín León comenzaron la noche como los más nominados, con 10 cada uno.

La votación de 'Premio lo nuestro' se realiza por internet en el sitio web de la cadena TelevisaUnivision. Este año, casi un centenar de artistas compitieron en 44 categorías. La gala se celebra en el Kaseya Center de la ciudad de Miami, la arena del equipo de baloncesto los HEAT. EFE