Música y teatro dominan fin de semana

Publicado por Jorge Ramos Creado: Actualizado:

El teatro musical y el estilo pop urbano dominan la cartelera artística de este fin de semana en Santo Domingo, después del gran encuentro de Cultura Pop con Pavel Núñez y Transfusión en Hard Rock Café de la capital anoche.

“Hansel & Gretel” en el Teatro Lope de Vega

Hoy sábado 25 de abril a las 5:00 de la tarde en el Teatro Lope de Vega de Novocentro, se presenta ell musical teatral “Hansel & Gretel”, que narra la historia de dos hermanos que se pierden en el bosque y quedan atrapados en la casa de un bruja malvada que los conquista con subterfugios.

Con la dirección de Josué Hirujo, esta puesta en escena cuenta con actores y cantantes: José David Toribio (Hansel), Johanny García (Gretel), Laura Cadete (Bruja), Jaime Contreras (Padre), y niños y niñas, en una producción de Gianni Paulino. Los precios de boletas as boletas van desde RD$700 hasta $1,600.

Elena Rose en Teatro La Fiesta del hotel Jaragua

La cantautora venezolana-estadounidense Elena Rose, artista que fusiona pop, R&B y música latina contemporánea, actúa esta noche en el teatro la fiesta del hotel Jaragua, a partir de las 8:30 de la noche.

Su música se caracteriza por una conexión emocional directa con el público y una puesta en escena íntima y poderosa. Precio de boletas: en rango de RD$3,200 a RD$8,000.

“Evita” en Teatro Theamus

Continúa este sábado en la cartelera del Teatro Theamus en el quinto piso de Blue Mall el musical “Evita”, con música de Andrew Lloyd Webber y letras de Tim Rice.

Narra la intensa vida de Eva Perón, desde sus humildes orígenes hasta convertirse en una figura clave en la historia argentina, símbolo de lucha, carisma y conexión con el pueblo. Actúan Valeria Dávila, Roger Manzano y Gedeón David, quienes dan vida a los personajes centrales.