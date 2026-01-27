Descubre cómo ‘A través del cristal’ de El Metro y Avril Lazala captura la emoción de una despedida

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La agrupación dominicana El Metro inicia el año presentando nueva música con “A través del cristal”, una colaboración con una de las voces más impactantes de la nueva escena alternativa dominicana: Avril Lazala.

“A Través del Cristal”, es una canción que transforma la emoción y la sensibilidad mediante una interpretación honesta. Un tema que retrata el momento inevitable de aceptar que una relación ha llegado a su fin, ese punto de quiebre definitivo en el que no hay posibilidad de retorno y solo queda asumir la despedida desde la introspección.

La canción “A Través del Cristal” se apoya en una producción cuidadosamente trabajada, con claras referencias al soul de los años 80, evocando la elegancia, el groove y la profundidad emocional de producciones clásicas al estilo de Quincy Jones. La canción logra un equilibrio natural entre nostalgia y una estética sonora contemporánea.

Avril Lazala continúa fortaleciendo su identidad artística con participaciones que amplían su universo creativo. Con apenas 19 años, la artista forma parte de una nueva generación de intérpretes dominicanos con proyección internacional y recientemente resultó ganadora de una beca para estudiar en el Berklee College of Music.

“A Través del Cristal” cuenta con letra, música y producción musical de Ambiorix Martínez, integrante fundador de El Metro, quien también asumió la programación, teclados, mezcla y dirección del visual oficial. El equipo musical incluye guitarras eléctricas de Luis Payán y rhodes de Jean Cuevas; la masterización estuvo a cargo de Max Audio. La edición y colorización del audiovisual fue realizada por BlackDesignStudios, mientras que la distribución está a cargo de La Oreja Media Group.

Con este lanzamiento, la agrupación El Metro impulsa este momento musical de su línea artística, con el cuidado sonoro y colaboraciones con voces emergentes y consolidadas de la escena musical.