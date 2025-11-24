Alleh & Yorghaki llegarán a Santo Domingo con “LA CIUDAD World Tour 2025”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La nueva fuerza del pop urbano latino, Alleh & Yorghaki llegarán por primera vez a República Dominicana con su espectáculo “LA CIUDAD World Tour 2025”, el sábado 6 de diciembre en el Óvalo de la Feria Ganadera, bajo la producción de Gamal, EP y PAV Entertainment.

El famoso dúo promete un espectáculo cargado de energía, fusiones caribeñas y un montaje a la altura de los grandes tours internacionales. Los boletos ya están disponibles a través de Uepa Tickets.

El anuncio llega en un momento de gran proyección internacional para ambos artistas, quienes se han convertido en una de las revelaciones más sólidas de la música latina reciente.

Aunque hoy son un fenómeno conjunto, Alleh y Yorghaki iniciaron sus caminos musicales por separado.

Alleh, cantante venezolano, comenzó su carrera de manera profesional en agosto de 2022 al lanzar su primer sencillo, “Baby Guaya”. Meses después presentó “De mentira”, y en febrero de 2024 estrenó su primera colaboración con Yorghaki, “Deja Vu”, tema que marcó el inicio de una combinación artística que no ha dejado de crecer.

Por su parte, Yorghaki, cantante y productor musical también venezolano, inició su proyecto musical varios años antes. Su primera canción registrada, “La primera vez”, data de septiembre de 2017, lo que lo convierte en el más experimentado de la dupla y la mente detrás de varias de sus producciones.

Alleh & Yorghaki

Ambos se conocían previamente, pero su alianza musical nació de un encuentro casual en las calles de Valencia, Venezuela. “Me lo encontré así un día random en la calle y fue como: bueno, deberíamos hacer música”, relató Yorghaki en entrevista con MegaStar FM. Aquella decisión espontánea terminaría dando forma a un proyecto artístico que hoy conquista audiencias internacionales.

En 2024 estrenaron su álbum conjunto, LA CIUDAD, una producción que reúne 12 canciones y que ha servido como plataforma para mostrar la solidez de su propuesta. Sobre el éxito de “Capaz” (merenguetón), los artistas han afirmado sentirse “muy emocionados” de que el público esté escuchando “todo el producto más allá de una sola canción”, destacando la buena acogida del disco completo.