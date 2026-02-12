Altur Santos y La Gringa: el fenómeno musical que arrasa en plataformas digitales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El cantante de música urbana, Altur Santos, se ha convertido en uno de los fenómenos virales más comentados del momento en República Dominicana, gracias al impacto de su proyecto musical y a la química artística que comparte con su esposa, La Gringa, con quien recientemente lanzó el tema “La Ma domi”.

El artista explicó que su carrera profesional inició en Canadá, país donde residió por más de 12 años y desde donde logró firmar con una compañía vinculada a figuras internacionales como Drake y Eminem.

Actualmente trabaja con la Compañía OB1 Entertainment & JML Entertainment (OVO), bajo la dirección de Osiris Báez, que ha sido el responsable del éxito y el desarrollo que ha tenido últimamente en República Dominicana.

“Mi proyecto empieza desde Canadá. Luego el C.E.O de la Empresa OB1 Entertainment, Osiris Báez, me conoce y ve potencial que tengo y me propone traerme a República Dominicana”, afirmó Altur Santos, quien destacó que, aunque viene del extranjero, es dominicano de nacimiento y actualmente se encuentra en el país impulsando su propuesta musical.

El artista reveló que su llegada a República Dominicana coincide con un momento de viralidad en redes sociales.

Según detalló, en el último mes alcanzaron más de 30 millones de visualizaciones en TikTok, mientras que en Instagram superaron 8.9 millones de vistas en una sola semana, acumulando cerca de 45 millones de reproducciones en total.

“La Ma domi”, el tema que encendió las plataformas

Altur Santos aclaró que, aunque él y La Gringa no funcionan como dúo formal, decidieron lanzar juntos su primera colaboración musical, “La Ma domi”, producida por Beatz Akademy, productor radicado en Miami, quien se interesó en el proyecto tras ver uno de sus videos virales.

El tema fue escrito por Altur Santos, con aportes de La Gringa en la parte en español, y producido por ambos exponentes.

El videoclip fue dirigido por GrizFilms, en la popular Calle 42, de Capotillo, Distrito Nacional, convirtiéndose en una experiencia cultural intensa para La Gringa, quien, según el artista, “se transformó totalmente” al vivir de cerca el ambiente dominicano.

La Gringa: “La gente aquí me ha dado mucho amor”

De su lado, La Gringa, cantante de jazz, pop y rap, expresó sentirse agradecida por la acogida del público dominicano, asegurando que la energía y el cariño recibidos han sido únicos en su carrera.

“Me siento muy bien, gracias a Dios. La gente aquí tiene más energía conmigo, me han dado mucho amor”, expresó, señalando que, aunque su español es limitado, se siente profundamente conectada con la cultura dominicana, a la que llegó tras enamorarse del dembow y la música urbana.

La artista aseguró que continuará grabando dembow, tanto junto a Altur Santos como de manera individual, dejando claro que el proyecto en conjunto no limita sus aspiraciones personales.

Lo que viene: colaboración con Lennox y más artistas

Altur Santos adelantó que el próximo lanzamiento será una colaboración con Lennox, grabada en Colombia, como parte de un proyecto asociado a una marca del propio artista puertorriqueño. Además, confirmó que trabajan en nuevas colaboraciones con artistas internacionales ya establecidos, cuyos nombres se darán a conocer más adelante.

El urbano también compartió parte de su historia musical, revelando que inició como saxofonista, en varias orquestas merengueras, instrumento que planea reincorporar a su propuesta artística en el futuro, siguiendo la línea de artistas que han fusionado instrumentos en el género urbano.