Covi Quintana está con 'El Colmado” lleno

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La cantautora dominicana nominada al Latin Grammy Covi Quintana continúa este domingo 14 con su gira de conciertos “El Colmado” en Casa de Teatro, con invitados especiales como Vakeró, J Noa, Zeo Muñoz, Leton Pé y Raquel Sofía.

Este fin de semana, en su primera noche, la artista intérprete de "Café de las Ocho" recibió a Andrés Cepeda, desde Colombia y con quien estrenó el sencillo "Escaleras de Rescate" de su nuevo disco; el dominicano Pamel y Juan Vegas desde Venezuela.

A casa llena, Covi presentó un repertorio con sus nuevas canciones, así como los sencillos favoritos de sus fanáticos con arreglos tropicales, entre ellos, la bachata “No Te Kille”, el pambiche “Temblor y tierra” y el merengue “Corazón temblando”, "Soy Dominicana", "Mi Lado del Sofá", "Bésame suavecito" y "Por mi parte", entre otros.

Covi Quintana y Andrés Cepeda

Bajo la producción de ceteinvita y Focus Entertainment, Covi anunció y celebró con sus seguidores que su nuevo disco sale a principios del 2026 con 9 temas de su autoría.Cabe destacar que “Los Colmados” abarcan un concepto alineado con el disco de la artista, enfocado en ofrecer una experiencia inmersiva en la cual los seguidores de la artista podrán sumergirse en la vivencia creativa de Covi Quintana al crear este nuevo disco.

Además de los invitados especiales todos los domingos, incluirá torneo de dominó con premios desde las 6:00 de la tarde, brindis sorpresas con productos dominicanos y puro gozo y baile.

Las boletas están a la venta en coviquintana.com.