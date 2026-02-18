Santo Domingo 0ºC / 0ºC
¿Qué sectores económicos se benefician más de la reducción de las tasas de interés?

Bajando de 13.19 % en mayo de 2025 a 5.80 % en enero de 2026, una reducción de 739 puntos básicos

Un Banco Central debe cuidar tanto la estabilidad de precios como el empleo.

Las tasas de interés en el sistema financiero dominicano mantienen una tendencia a la baja como resultado de las medidas de liquidez aprobadas por la Junta Monetaria e implementadas por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) desde junio de 2025.

De acuerdo con el Departamento de Regulación y Estabilidad Financiera, el promedio de las tasas activas de la banca múltiple pasó de 14.99 % en mayo de 2025 a 13.59 % en enero de 2026, lo que representa una disminución de 140 puntos básicos.

Impacto en el mercado interbancario

Las tasas interbancarias de corto plazo (1 a 7 días) fueron las primeras en reaccionar, bajando de 13.19 % en mayo de 2025 a 5.80 % en enero de 2026, una reducción de 739 puntos básicos. En conjunto, las operaciones interbancarias descendieron de 11.54 % a 6.95 %, consolidando una baja de 459 puntos básicos.

Tasas pasivas y préstamos

Las tasas pasivas que la banca múltiple paga a los depositantes se redujeron en 370 puntos básicos, pasando de 9.63 % a 5.93 % en el período mayo 2025 – enero 2026. En las asociaciones de ahorros y préstamos, la disminución fue de 235 puntos básicos, al pasar de 8.73 % a 6.39 %.

En cuanto a los préstamos, las tasas activas también reflejaron la tendencia:

• Comercio al por mayor y detalle: de 14.84 % a 13.06 %.

• Manufactura: de 13.15 % a 11.49 %.

• Construcción: de 14.77 % a 12.72 %.

• Agropecuario: de 15.94 % a 13.92 %.

• Consumo personal: de 20.18 % a 16.23 %.

• Hipotecarios: de 12.14 % a 11.93 %.

Perspectivas

El Banco Central destacó que estas medidas han promovido condiciones monetarias de menores costos para la captación de recursos y el financiamiento de sectores productivos y hogares. La tendencia a la baja se mantendría durante 2026, en un contexto de inflación dentro del rango meta de 4 % ± 1 %, lo que favorecería la estabilidad financiera y el dinamismo económico.

