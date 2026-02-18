¿Qué sectores económicos se benefician más de la reducción de las tasas de interés?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las tasas de interés en el sistema financiero dominicano mantienen una tendencia a la baja como resultado de las medidas de liquidez aprobadas por la Junta Monetaria e implementadas por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) desde junio de 2025.

De acuerdo con el Departamento de Regulación y Estabilidad Financiera, el promedio de las tasas activas de la banca múltiple pasó de 14.99 % en mayo de 2025 a 13.59 % en enero de 2026, lo que representa una disminución de 140 puntos básicos.

Impacto en el mercado interbancario

Las tasas interbancarias de corto plazo (1 a 7 días) fueron las primeras en reaccionar, bajando de 13.19 % en mayo de 2025 a 5.80 % en enero de 2026, una reducción de 739 puntos básicos. En conjunto, las operaciones interbancarias descendieron de 11.54 % a 6.95 %, consolidando una baja de 459 puntos básicos.

Tasas pasivas y préstamos

Las tasas pasivas que la banca múltiple paga a los depositantes se redujeron en 370 puntos básicos, pasando de 9.63 % a 5.93 % en el período mayo 2025 – enero 2026. En las asociaciones de ahorros y préstamos, la disminución fue de 235 puntos básicos, al pasar de 8.73 % a 6.39 %.

En cuanto a los préstamos, las tasas activas también reflejaron la tendencia:

• Comercio al por mayor y detalle: de 14.84 % a 13.06 %.

• Manufactura: de 13.15 % a 11.49 %.

• Construcción: de 14.77 % a 12.72 %.

• Agropecuario: de 15.94 % a 13.92 %.

• Consumo personal: de 20.18 % a 16.23 %.

• Hipotecarios: de 12.14 % a 11.93 %.

Perspectivas

El Banco Central destacó que estas medidas han promovido condiciones monetarias de menores costos para la captación de recursos y el financiamiento de sectores productivos y hogares. La tendencia a la baja se mantendría durante 2026, en un contexto de inflación dentro del rango meta de 4 % ± 1 %, lo que favorecería la estabilidad financiera y el dinamismo económico.