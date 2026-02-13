De productor musical a uno de los djs más importantes de RD: Dj Patio revela el secreto de su éxito

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El productor musical y mezclador dominicano Javy Joel Corona, conocido artísticamente como DJ Patio, compartió detalles clave de su trayectoria profesional, su crecimiento internacional y los elementos que han marcado su consolidación en la industria musical, durante una entrevista con el creador de contenido Dotol Nastra.

Oriundo del sector Los Mina, en Santo Domingo Este, DJ Patio explicó que su evolución artística tomó un giro decisivo durante su primera gira por Europa, experiencia que definió su identidad sobre el escenario y le permitió comprender que la autenticidad y la naturalidad eran esenciales para conectar con el público y fortalecer su propuesta.

Según relató, sus primeras presentaciones estuvieron cuidadosamente estructuradas; sin embargo, fue la espontaneidad lo que terminó marcando la diferencia en su carrera.

“Dotol, en mi primer show llevé mis frases preparadas desde aquí, todo cuadrado. Me fue bien, pero en el segundo decidí ser genuino y espontáneo, y desde ese día todo cambió; a la gente le gustó mucho”, expresó.

Con más de una década de experiencia, DJ Patio ha construido una sólida carrera como productor musical, colaborando con destacados exponentes del género urbano como El Alfa, Farruko, Myke Towers, Jowell, Yailin La Más Viral, Pablo Piddy, El Mayor, El Cherry, Bulín 47, Kiko el Crazy, entre otros, lo que le ha permitido ganar reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.

Su impacto en la escena musical también quedó evidenciado con su participación en el documental de Amazon Music “La Cuna del Dembow”, una producción que resalta la influencia y expansión global del movimiento urbano dominicano, y en la que DJ Patio figura como parte activa de esta nueva generación de protagonistas.

Aunque reconoció que actualmente percibe mayores ingresos como DJ, enfatizó que todo lo que ha logrado está cimentado en su formación como productor, lo que le permite ofrecer presentaciones más sólidas, creativas y diferenciadas. Ese trabajo fue reconocido en noviembre de 2025, cuando fue galardonado como DJ del Año en los Glamour Music Awards RD, uno de los premios más relevantes del ámbito musical local.

Durante la entrevista, también valoró su experiencia junto a los exponentes urbanos dominicanos, destacando a Musicólogo como uno de los artistas más fáciles para trabajar, debido a su talento natural. Asimismo, señaló que el respaldo del artista Rochy RD, quien le abrió las puertas para acompañarlo en presentaciones en vivo, fue determinante para mostrar su destreza en la mezcla y lectura del público.

En la actualidad, DJ Patio impulsa “La Session”, un proyecto audiovisual y musical en el que se hace acompañar de artistas nacionales e internacionales. Entre las colaboraciones destaca una con Myke Towers, la cual acumula más de 992,000 visualizaciones en su canal oficial de YouTube en solo 4 meses, reflejando el crecimiento sostenido del proyecto y su alcance fuera del país.

De cara al futuro, el DJ anunció que se prepara para una gira por Estados Unidos, la cual calificó como una de las más importantes de esta etapa de su carrera, sumándose al impacto positivo que ya tuvo su reciente gira europea, considerada clave para seguir posicionando su marca a nivel internacional.

Finalmente, DJ Patio subrayó que su visión artística continúa enfocada en apostar por conceptos creativos y visuales innovadores, tanto en cada lanzamiento como en sus presentaciones en vivo, destacando además la labor de su equipo de trabajo, a quienes atribuye gran parte del crecimiento y consolidación de un proyecto que comenzó como un sueño y hoy se proyecta a escenarios globales.