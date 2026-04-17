Dos Elegidos y Químico Ultra Mega reviven hip-hop soul de principios del 2000

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Con la nueva canción “Pa’ los dos” de Dos Elegido s en colaboración con Químico Ultra Mega reviven la emoción del hip-hop soul de principios de los 2000, pero con una música renovada con el poder de llegar al público de hoy y el de ayer

Construido sobre la interacción clásica entre el rap y la melodía, el tema se despliega como un diálogo: versos de rap que llevan la narrativa y hooks de R&B que sostienen la carga emocional.

Originarios de la República Dominicana, Dos Elegidos continúa posicionándose como una fuerza emergente dentro de la nueva ola de la música caribeña.

Su sonido fusiona ritmos con influencia afro, texturas tropicales y una composición contemporánea, creando música que es profundamente local y, a la vez, resuena a nivel internacional.

Con su núcleo emocional y una sensibilidad intercultural, “Pa’ los dos” captura una fórmula atemporal reintroducida para una nueva generación, impulsada por voces listas para escalar globalmente.

Dos Elegidos, es un dúo de cantautores compuesto por Joel Melody y Mark Poow , quienes el pasado año estrenaron el corte musical “Miénteme”, el cual se colocó con mucha fuerza en la juventud dominicana.

Acerca de Joel Melody

Es un rapero, cantante y compositor dominicano, quien, en 2023, como solista, lanzó su primer álbum titulado “Música”.

Este disco representa la cultura y los ritmos dominicanos con los que creció Joel, combinados con sus influencias musicales de reggae, reggaetón, rap y el techno.

El disco está disponible en todas las plataformas digitales a partir de hoy.

A través de “Música”, Joel Melody ha dejado una huella que resuena con las luchas y los triunfos de la juventud actual. Basándose en sus propias experiencias de vida, su música cuenta historias de esperanza, resistencia y el espíritu perseverante que hay detrás de perseguir sus sueños.

El artista Mark Poow

En 2024, el artista dominicano Mark Poow lanzó su primer álbum de estudio titulado "Marketrix", con éxitos con los sencillos como "Cyber Love" y "Guerrero", que ya han tenido una gran acogida y demuestran de qué está hecho el dominicano, este proyecto promete consolidar a Mark Poow como una de las promesas más destacadas de la música urbana.

Criado en una familia que valora el esfuerzo y la perseverancia, Mark Poow ha utilizado su arte para honrar el legado de su padre, quien lo inspiró a seguir sus sueños.

Químico Ultra Mega

Es un destacado rapero y exponente urbano dominicano reconocido por su versatilidad en rap, dembow y trap.

Iniciando en el rap en 2014, saltó a la fama con temas callejeros y colaboraciones clave, consolidándose como uno de los artistas más rentables del género República Dominicana