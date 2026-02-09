El Festival Calle Ocho de Miami se prepara para vibrar al ritmo del dembow

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El reconocido festival Calle Ocho de Miami se alista para recibir una explosión de ritmos urbanos con la llegada de “I Love Dembow”, un evento que promete hacer vibrar a los asistentes con lo mejor de este contagioso género musical.

“I Love Dembow”, Producido por La Vie Media LLC y La Mundial Media Group LLC, es una propuesta dedicada a celebrar la energía y el ritmo del dembow, un género que ha trascendido fronteras y ha ganado popularidad a nivel internacional gracias a su fusión de ritmos caribeños y su estilo urbano. Este año, el Festival Calle Ocho abrirá sus puertas a esta vibrante celebración, garantizando una experiencia inolvidable para los amantes de la música y la cultura latina.

El Festival Calle Ocho, uno de los eventos culturales más esperados del año en Miami, se llevará a cabo el domingo 15 de marzo. Para la presentación de “I Love Dembow”, se ha preparado una destacada cartelera artística que incluye a: DJ Micky El Tsunami, Keyviem, Atabales San Miguel, Big Online, Althur Santos y Ozzie Rincón.

El Festival Calle Ocho es reconocido como una de las celebraciones más grandes de la cultura hispana en los Estados Unidos. Ubicado en el corazón de La Pequeña Habana, el evento se extiende a lo largo de la emblemática Calle 8, transformándola en un vibrante escenario de música, baile y sabores latinos. Los asistentes disfrutan de múltiples tarimas con géneros que van desde la salsa y el merengue hasta el reguetón y, por supuesto, el dembow.

Con la incorporación de “I Love Dembow”, el Festival Calle Ocho promete ser más dinámico y emocionante que nunca, atrayendo a una multitud diversa que celebrará al ritmo del dembow en una verdadera fiesta de la cultura latina.