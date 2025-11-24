Ghetto, ganador del Grammy 2025, anuncia proyectos con Elvis Crespo, Farruko y Yandel para 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Tras un 2025 marcado por grandes reconocimientos internacionales, ganando un Grammy 2025, un Premio Heat 2025 y tres nominaciones a Premios Juventud 2025, el productor Ghetto anuncia varios proyectos musicales con artistas de la talla de Elvis Crespo, Farruko y Yandel.

El productor petromacorisano sigue expandiendo su trabajo que se ha extendido hasta Panamá junto a Farruko, coproduciendo temas con K4G, J Cross y Jorge Ulloa para Eddy Lover, Boza, Renato uno de los primeros artistas panameños en grabar reggae en español, Kafu Banton, El Roockie, Akim, nuevas promesas como Jeison Vega, la leyenda Omar Alfano y más.

Su mapa musical también incluye a Perú, donde ha trabajado junto a Farruko y Jorge Ulloa, productor de música hondureño. Para enaltecer la cultura peruana mediante producciones que integran sonidos, instrumentos y fusiones propias del país andino.

A esto se le suma su proyecto personal “Música de Ghetto”, el cual saldrá a principios del 2026, junto a Elvis Crespo, Farruko, Yandel, entre otros grandes de la música.

Ghetto recibió este año su primer Grammy en la categoría “Mejor álbum de reggae” por su trabajo en “One Love” y un premio Heat por producir la canción “Tiempos buenos”, el productor Ghetto. Ganador en el renglón cristiano en Premios Heat: Farruko y Madiel Lara con “Tiempos buenos” en Medellín, Colombia.

Además, Ghetto exploró la escena venezolana produciendo un EP de siete canciones junto al artista Louis BPM, proyecto que incluyó un recorrido cultural por distintas localidades del país. Dicho EP, lanzado en septiembre con la participación de Farruko, obtuvo una notable recepción.

Posteriormente, realizó una versión unplugged en Panamá del mismo proyecto, junto al productor K4G. Fue nominado en Premios Juventud en las categorías: “Mejor mezcla urbana”, Farruko - Carbon Armor ft. Sharo towers y “Mejor Álbum Urbano” por Elyte – Yandel y Farruko - Carbon Armor.

"El 2025 fue un año extraordinario para mi carrera y para todo el que trabaja conmigo. Estoy muy agradecido con Dios por cada bendición que llegó y por las que vienen. Trabajar con tantas culturas distintas ha enriquecido mi creatividad y se refleja en cada producción", expresó el productor.