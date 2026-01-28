Grammy 2026: fechas clave, nominados y eventos principales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los Grammy 2026 se celebrarán el domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Se transmitirán en vivo por CBS Television Network y en directo y bajo demanda por Paramount+.

Principales nominaciones:

El rapero californiano Kendrick Lamar se coronó como el artista con más nominaciones a los Grammy, con nueve candidaturas, seguido de Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff con siete, mientras que la estrella puertorriqueña Bad Buny optará a seis gramófonos.

Las categorías ‘reinas’ de los Grammy

Grabación del año

‘DtMF’ – Bad Bunny.

‘Manchild’ – Sabrina Carpenter.

‘Anxiety’ – Doechii.

‘Wildflower’ – Billie Eilish.

‘Abracadabra’ – Lady Gaga.

‘Luther’ – Kendrick Lamar con SZA.

‘The Subway’ – Chappell Roan.

‘APT.’ – Rosé, Bruno Mars.

Canción del año

‘Abracadabra’ – compositores Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt (Lady Gaga).

‘Anxiety’ – compositores Jaylah Hickmon (Doechii).

‘APT.’ – compositores Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter (Rosé, Bruno Mars).

‘DtMF’ – compositores Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto José Rosado Torres (Bad Bunny).

‘Golden (De’KPop Demon Hunters’)’ – compositores EJAE & Mark Sonnenblick (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami).

‘Luther’ – compositores Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington (Kendrick Lamar con SZA).

‘Manchild’ – compositores Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter (Sabrina Carpenter).

‘Wildflower’ – compositores Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell (Billie Eilish).

Álbum del año

‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ – Bad Bunny

‘Swag’ – Justin Bieber.

‘Man’s Best Friend’ – Sabrina Carpenter.

‘Let God Sort Em Out’ – Clipse, Pusha T & Malice.

‘Mayhem’ – Lady Gaga.

‘GNX’ – Kendrick Lamar.

‘Mutt’ – Leon Thomas.

‘Chromakopia’ – Tyler, the Creator.

Pop, rock, rap, urbana y otros géneros

Mejor nuevo artista

Olivia Dean.

Katseye.

The Marías.

Addison Rae.

sombr.

Leon Thomas.

Alex Warren.

Lola Young.

Mejor álbum vocal de pop

‘Swag’ – Justin Bieber.

‘Man’s Best Friend’ – Sabrina Carpenter.

‘Something Beautiful’ – Miley Cyrus.

‘Mayhem’ – Lady Gaga.

‘I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)’ – Teddy Swims.

Mejor interpretación de pop individual

‘Daisies’ — Justin Bieber.

‘Manchild’ — Sabrina Carpenter.

‘Disease’ — Lady Gaga.

‘The Subway’ — Chappell Roan.

‘Messy’ — Lola Young.

Mejor interpretación de pop en dúo o grupo

‘Defying Gravity’ – Cynthia Erivo & Ariana Grande.

‘Golden’ (De ‘KPop Demon Hunters’) – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami.

‘Gabriela’ – Katseye ‘APT.’ – Rosé, Bruno Mars.

’30 for 30′ – SZA With Kendrick Lamar.

Mejor álbum de música urbana

‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ — Bad Bunny.

‘Mixteip’ — J Balvin.

‘FERXXO VOL X: Sagrado’ — Feid.

‘NAIKI’ — Nicki Nicole.

‘EUB DELUXE’ — Trueno.

‘SINFÓNICO (En Vivo)’ — Yandel.

Mejor álbum de rock

‘Private Music’ — Deftones.

‘I Quit’ — Haim.

‘From Zero’ — Linkin Park.

‘Never Enough’ — Turnstile.

‘Idols’ — Yungblud.

Mejor álbum de rap

Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

Glorious – GloRilla

God Does Like Ugly – JID

GNX – Kendrick Lamar

Chromakopia – Tyler, the Creator

Mejor grabación de dance pop

‘Bluest Flame’ – Selena Gomez & Benny Blanco.

‘Abracadabra’ — Lady Gaga.

‘Midnight Sun’ – Zara Larsson.

‘Just Keep Watching’ (De ‘F1 The Movie’).

‘Illegal’ – PinkPantheress.

Mejor álbum vocal de pop tradicional

‘Wintersongs’ — Laila Biali.

‘The Gift of Love’ — Jennifer Hudson.

‘Who Believes in Angels?’ — Elton John & Brandi Carlile.

‘Harlequin’ — Lady Gaga.

‘A Matter of Time’ — Laufey.

‘The Secret Of Life: Partners, Volume 2’ — Barbra Streisand

Los principales aspirantes latinos en los Grammy 2026

Mejor álbum de pop latino

‘Cosa Nuestra’ – Rauw Alejandro.

‘Bogotá (Deluxe)’ – Andrés Cepeda.

‘Tropicoqueta’ – Karol G.

‘Cancionera’ – Natalia Lafourcade.

‘¿Y ahora qué?’ – Alejandro Sanz.

Mejor álbum de música urbana

‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ — Bad Bunny.

‘Mixteip’ — J Balvin.

‘FERXXO VOL X: Sagrado’ — Feid.

‘NAIKI’ — Nicki Nicole.

‘EUB DELUXE’ — Trueno.

‘SINFÓNICO (En Vivo)’ — Yandel

Mejor álbum de música mexicana (incluida tejana)

‘MALA MÍA’ — Fuerza Regida, Grupo Frontera.

‘Y Lo Que Viene’ — Grupo Frontera.

‘Sin Rodeos’ — Paola Jara.

‘Palabra De To’s (Seca)’ — Carín León.

‘Bobby Pulido & Friends. Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo)’ — Bobby Pulido.

Mejor álbum de jazz latino

‘La Fleur de Cayenne’ — Paquito D’Rivera & Madrid-New York Connection Band.

‘The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico’ — Arturo O’Farrill & the Afro Latin Jazz Orchestra Featuring Pedrito Martinez, Daymé Arocena, Jon Faddis, Donald Harrison & Melvis Santa.

‘Mundoagua’ – Celebrating Carla Bley — Arturo O’Farrill & the Afro Latin Jazz Orchestra.

‘A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole’ — Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro.

‘Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard’ — Miguel Zenón Quartet.

Mejor álbum de rock latino o alternativo

‘Genes Rebeldes’ — Aterciopelados.

‘ASTROPICAL’ — Bomba Estéreo, Rawayana.

‘PAPOTA’ — CA7RIEL & Paco Amoroso.

‘ALGORHYTHM’ — Los Wizzards.

‘Novela’ — Fito Paez.

Mejor álbum de música latina tropical

‘Fotografías’ — Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta .

‘Raíces’ — Gloria Estefan.

‘Clásicos 1.0’ — Grupo Niche.

‘Bingo’ — Alain Pérez.

‘Debut y Segunda Tanda, Vol. 2’ — Gilberto Santa Rosa.

Del video a la portada, todo se premia en la música

Mejor interpretación de música global

‘EoO’ — Bad Bunny .

‘Cantando en el Camino’ — Ciro Hurtado.

‘JERUSALEMA’ — Angélique Kidjo.

‘Inmigrante Y Que?’ — Yeisy Rojas.

‘Shrini’s Dream (Live)’ — Shakti.

‘Daybreak’ — Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar.

Mejor video musical

‘Young Lion’ — Sade.

‘Manchild’ — Sabrina Carpenter.

‘So Be It’ — Clipse.

‘Anxiety’ — Doechii.

‘Love’ — OK Go.

Mejor álbum de teatro musical

‘Buena Vista Social Club’.

‘Death Becomes Her’.

‘Gypsy’.

‘Just In Time’.

‘Maybe Happy Ending’.

Mejor portada de disco

‘Chromakopia’ — Shaun Llewellyn & Luis ‘Panch’ Perez, art directors (Tyler, the Creator).

‘The Crux’ — William Wesley II, art director (Djo).

‘Debí Tirar Más Fotos’ — Benito Antonio Martinez Ocasio, art director (Bad Bunny).

‘Glory’ — Cody Critcheloe & Andrew J.S., art directors (Perfume Genius).

‘Moisturizer’ — Hester Chambers, Ellis Durand, Henry Holmes, Matt de Jong, Jamie-James Medina, Joshua Mobaraki & Rhian Teasdale, art directors (Wet Leg).

¿Qué pueden esperar los espectadores?

Según la Academia de la Grabación: algunas novedades, otras antiguas y mucha emoción. Los productores ejecutivos Raj Kapoor, Ben Winston y Jesse Collins regresan para un espectáculo diferente al del año pasado, cuando el evento se transformó por completo para ayudar a los afectados por los devastadores incendios forestales en el área de Los Ángeles.

¿Qué novedades habrá en los Grammy 2026?

¡Un montón! La categoría de mejor portada de álbum regresa por primera vez en 53 años. El nombre de mejor álbum country ahora es mejor álbum country contemporáneo y se ha añadido la categoría de mejor álbum country tradicional.

En este caso, recibimos una propuesta que solicitaba una categoría de país adicional. Pasó por el proceso de propuestas —de nuevo, fue votada, evaluada y presentada por los miembros, pero finalmente fue votada por mis miembros— e implementamos lo que solicitan los miembros —declara Harvey Mason Jr., director ejecutivo y presidente de la Academia de la Grabación, a The Associated Press—.

¿Qué podemos esperar de las actuaciones?

Sorpresas y variedad, dice Mason Jr. «El nuevo grupo emergente es increíble. Es muy especial tener a las leyendas y los íconos cerca. Y luego, tener a algunas superestrellas en nuestro escenario, y esa mezcla, creo, crea un espectáculo realmente divertido».

Winston es un poco más específico: "18 o 19" funciones, cuenta, "en 3 horas y media. Sí, así que está a reventar. ... Lo mantenemos conciso y preciso, y este año incluimos menos material para tener un poco más de música".

"Definitivamente intentamos maximizar las actuaciones musicales en el programa", añade Kapoor. "Es un reto que planteamos a nuestro equipo cada año".

Y con un cronograma abreviado. Los ensayos comienzan el jueves para el evento en vivo del domingo. "Jueves por la tarde, viernes completo, sábado completo, y eso es todo", continúa Kapoor. "Todo lo que ven, esas 19 presentaciones, sucede entre el jueves por la tarde y el sábado por la noche. Es uno de los procesos más asombrosos que jamás hayan visto, y es increíble la cantidad de trabajo que realizamos y la colaboración de los artistas".

Los artistas confirmados hasta el momento son Clipse, Pharrell Williams, Sabrina Carpenter y todos los nominados a mejor artista nuevo: Katseye , Olivia Dean, Leon Thomas, Addison Rae, Sombr, Lola Young, The Marías y Alex Warren.

Con información de EFE y AP