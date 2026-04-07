Jayson Guzmán emociona con ‘Serás tú’, su nuevo sencillo de música típica

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Santiago de los Caballeros, RD. El joven acordeonista Jayson Guzmán presenta su más reciente sencillo titulado “Serás tú”, una canción cargada de sentimiento y frescura que se posiciona con fuerza en el público de varias generaciones.

El tema, autoría de Félix Anthony, destaca por su melodía pegajosa y letras que conectan, reafirmando el talento de Guzmán dentro de la música típica dominicana.

Con su estilo auténtico y energía juvenil, el artista continúa abriéndose camino en la industria, conquistando nuevos oyentes en cada presentación.

“Serás tú” cuenta además con un videoclip oficial que acompaña la esencia romántica y vibrante de la canción, ofreciendo una propuesta visual atractiva que complementa la experiencia musical.

Con este lanzamiento, Jayson Guzmán se posiciona como una de las nuevas figuras del acordeón, llevando su música a distintos escenarios y consolidando su presencia en el gusto popular.

El sencillo ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales, contando con casi un millón de reproducciones y sonando con gran aceptación en emisoras a nivel nacional.