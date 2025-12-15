José Manuel “El Sultán de la Bachata” con emotivo homenaje a El Poeta Ramón Torres

Publicado por Tony Brito Creado: Actualizado:

Nueva York. El popular bachatero José Manuel “El Sultán” organiza un emotivo homenaje al cantante Ramón Torres, un evento que contará con la participación de 20 artistas en escena que interpretarán los más sonoros éxitos de Torres.

Será un evento lleno de musicalidad y cargado de emociones con lo que se honrará la trayectoria artística de El Poeta Ramón Torres.

El Club Salvaleón de Higüey será el escenario donde se escribirá una página inolvidable dentro de la bachata y donde los asistentes podrán disfrutar de canciones como “Las Estrellas Brillarán”, “Tus Cartas Llegan”, “Ya Volvió”, “Lo Que Pasó Pasó” , “Para que Sirven las Palabras”, “No Speak Spanish”, “Chica Salvaje”, “De Higuey a la Capital”, “La Travesía” y otros que han logrado gran respaldo entre los seguidores de este legendario artista.

Este homenaje a “El Poeta” de la bachata es organizado por José Manuel “El Sultán”, quien también tendrá una participación estelar en ese tan esperado encuentro.

“Estoy muy emocionado con la realización de este evento que tiene como finalidad honrar a unos de los artistas más emblemáticos de la bachata, a quien admiramos y nos ha servido de ejemplo, por eso este viernes 19 de diciembre, nos sentiremos llenos de alegría en poder reconocer y celebrar la vida y trayectoria de nuestro Ramón Torres” señaló El Sultán de la Bachata.