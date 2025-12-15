Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Música

Sorprendente

José Manuel “El Sultán de la Bachata” con emotivo homenaje a El Poeta Ramón Torres

Será un evento lleno de musicalidad y cargado de emociones con lo que se honrará la trayectoria artística de El Poeta Ramón Torres.

José Manuel “El Sultán de la Bachata” con emotivo homenaje a El Poeta Ramón Torres

José Manuel “El Sultán de la Bachata” con emotivo homenaje a El Poeta Ramón Torres

Tony Brito
Publicado por
Tony Brito

Creado:

Actualizado:

Nueva York. El popular bachatero José Manuel “El Sultán” organiza un emotivo homenaje al cantante Ramón Torres, un evento que contará con la participación de 20 artistas en escena que interpretarán los más sonoros éxitos de Torres.

Será un evento lleno de musicalidad y cargado de emociones con lo que se honrará la trayectoria artística de El Poeta Ramón Torres.

El Club Salvaleón de Higüey será el escenario donde se escribirá una página inolvidable dentro de la bachata y donde los asistentes podrán disfrutar de canciones como “Las Estrellas Brillarán”, “Tus Cartas Llegan”, “Ya Volvió”, “Lo Que Pasó Pasó” , “Para que Sirven las Palabras”, “No Speak Spanish”, “Chica Salvaje”, “De Higuey a la Capital”, “La Travesía” y otros que han logrado gran respaldo entre los seguidores de este legendario artista.

Este homenaje a “El Poeta” de la bachata es organizado por José Manuel “El Sultán”, quien también tendrá una participación estelar en ese tan esperado encuentro.

“Estoy muy emocionado con la realización de este evento que tiene como finalidad honrar a unos de los artistas más emblemáticos de la bachata, a quien admiramos y nos ha servido de ejemplo, por eso este viernes 19 de diciembre, nos sentiremos llenos de alegría en poder reconocer y celebrar la vida y trayectoria de nuestro Ramón Torres” señaló El Sultán de la Bachata.

Sobre el autor
Tony Brito

Tony Brito

Periodista con más de 35 años de experiencia. Desempeña la corresponsalía de El Hoy en la provincia Monseñor Nouel, con una especialidad en temas de entretenimientos. Comprometido siempre con la ética y la responsabilidad de ser siempre objetivo.
tracking