Kany García Lanza “Amor Bonito” Junto a Juan Luis Guerra

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Kany García lanza su más reciente sencillo, “Amor Bonito,” una canción de amor cálida con toques tropicales junto al icónico Juan Luis Guerra.

El tema marca un momento especial en la carrera de García, quien llevaba años soñando con colaborar con el legendario artista dominicano.

“Yo creo que toda la vida he sido bien consistente con quién he querido hacer cosas, ya sea hacer un dueto, escribir o cualquier tipo de colaboración,” dice García. “Y siempre ha sido el mismo nombre: Juan Luis Guerra. Por eso esta canción tiene para mí un significado mucho mayor que simplemente escribir una canción; es realmente ese sueño hecho realidad, de una colaboración importante que finalmente se cumple.”

Con una base de calidez y simplicidad, el tema se desarrolla como un merengue pambiche, una versión más lenta, sabrosa y relajada del ritmo tradicional, con cada detalle cuidadosamente considerado, hasta la grabación de toda la percusión en la República Dominicana. La colaboración surgió de un proceso creativo cercano entre García y Guerra. Captura un tipo de amor más maduro y duradero, moldeado por el tiempo, el esfuerzo y una conexión profunda, reflejado en su coro: “Un amor bonito, como los de antes, de ese milagrito que ha llegado para quedarse… ay un amor bonito, que sabe a festejo, a noches de luna, a copas de vino y a colchón viejo.”

Kany García

“Amor Bonito” llega después de los sencillos previamente lanzados “Tierra Mía” y “La Mala Era Yo,” junto a Yuridia, ambos ofreciendo un primer vistazo al próximo álbum de García, Puerta Abierta.

Programado para lanzarse este jueves 9 de abril, su décimo álbum de estudio Puerta Abierta continúa destacando el storytelling y la musicalidad que definen a García, reafirmando su lugar como una de las cantautoras más sólidas de la música latina hoy.

Ganadora de 7 Latin Grammy 's, García ha construido una carrera única en la música latina, donde la intimidad de sus canciones sigue expandiéndose junto con su impacto global.

Su catálogo supera el billón de reproducciones en Spotify, acumula más de 3.7 mil millones de vistas en YouTube y reúne una comunidad de más de 14 millones de seguidores en redes sociales.