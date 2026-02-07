LALA regresa a la escena musical con “TÚ”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con una trayectoria iniciada a los 9 años y una pausa consciente dedicada al crecimiento personal y artístico, Laura García Ramos, nombre de pila de la artista, vuelve con una canción pensada para conquistar corazones, playlists y escenarios dentro y fuera de Colombia. “TÚ” fusiona la esencia de la salsa tradicional con sonidos actuales, logrando un equilibrio entre legado y contemporaneidad.

El estreno mundial del sencillo se realizó el pasado mes de enero y fue celebrado de una manera íntima y especial: a bordo de un bote en las aguas del Atlántico, frente a la costa este de Miami, rodeada de familiares y amigos cercanos.

“Quería vivirlo justo así: un momento significativo e importante para mí, rodeada en la intimidad de mi familia y con amigos especiales”, expresó LALA. Sobre la canción, agregó: “tiene una letra hermosísima, sé que va a unir generaciones porque habla de algo que nos puede pasar a todos en el amor, cuando mágicamente empieza a gustarnos alguien. Además, tiene picardía”.

‘TÚ’ fue compuesta por su padre, Willy García, reconocido ícono de la salsa colombiana y autor de múltiples éxitos que han trascendido generaciones en América Latina y Estados Unidos. Para LALA, este sencillo representa una interpretación honesta y sentida, con arreglos modernos que respetan la esencia del género.

“Me siento muy honrada de ser heredera de un legado salsero tan importante y, al mismo tiempo, feliz de estar construyendo mi propio camino, haciendo lo que me representa como mujer y como artista”, afirmó.

Tras sus inicios en 2009 con la producción LALA Natural y canciones como Me enamoré y una adaptación de Cúcala, la artista regresa a los 28 años con una visión artística más sólida, una identidad clara y una energía renovada.

Según explicó, “TÚ” marca el inicio de una nueva etapa musical. “La sonoridad de mi banda será diferente, lo que viviremos en los escenarios será muy fresco. No quiero que me identifiquen solo como salsera; quiero ser una artista integral y explorar todos los espacios que nos brinda la música”.

Este lanzamiento es el primero de varios temas que LALA compartirá a lo largo de 2026, un repertorio que combinará salsa y otros géneros, siempre con el objetivo de conectar emocionalmente con el público.

“Quiero ser feliz y crear felicidad. Me he preparado para esto durante años. No tuve prisa. Quiero trascender generaciones y hacerlo bien. En mi música hay amor, orgullo de ser colombianos, esperanza y disciplina”, concluyó la artista.