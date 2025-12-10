Llega a República Dominicana el dúo de piano alemán de las hermanas Becker

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Desde Hamburgo, Alemania, llega a la República Dominicana, por primera vez, el dúo de piano de las hermanas Clara y Marie Becker, quienes ofrecerán un concierto que combina técnica y emoción en escena, el próximo jueves 11 de diciembre a las 7:00 p. m., en el atrio central del Conservatorio Nacional de Música.

Bajo el concepto “Constelaciones”, este recital es un intento de las artistas de explorar la naturaleza del diálogo como un espacio donde dos voces se encuentran, se transforman y se iluminan mutuamente.

“Como dúo de gemelas, nos movemos entre la cercanía y la independencia, entre lo compartido y lo propio. Como dos caras de una misma moneda, nos pertenecemos la una a la otra: similares y, sin embargo, distintas. Solo juntas, la imagen se completa”, expresan las pianistas.

Clara y Marie Becker constituyen una dupla poco común: hermanas que comparten no sólo la formación musical, sino también una complicidad artística cargada de sensibilidad y virtuosismo. Su carrera ha sido recibida con elogios y entusiasmo por la prensa y el público internacional, por lo que su llegada a la República Dominicana resulta una oportunidad única para disfrutar de interpretaciones a cuatro manos y a dos pianos, ejecutadas con precisión refinada y entrega emotiva, algo poco usual en el país.

El repertorio seleccionado abarca obras clásicas y contemporáneas, seleccionadas para destacar la interacción artística de las hermanas.

Entre los compositores se destacan: Amy Beach, Ludwig van Beethoven, György Ligeti, Felix Mendelssohn, Franz Schubert, Johann Sebastian Bach y Alberto Ginastera.

Clara y Marie Becker

“Las obras de este programa y nuestras voces resuenan entre sí: se encuentran y se reflejan, se complementan y se contradicen, se abrazan en armonía o se tensan en disonancia. Obra tras obra, tejemos un mosaico de diálogo continuo, del que nacen nuevas constelaciones”, dicen las Becker.

Además, como parte de su visión de formar, inspirar y conectar a través de la música, impartirán clases magistrales a los estudiantes de piano del Conservatorio Nacional de Música.

El recital cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes, Conservatorio Nacional de Música, Embajada de la República Federal de Alemania en RD, Librería La Económica y Curado.

La entrada es libre, hasta completar el aforo.