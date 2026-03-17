Orlando Martínez: el crimen que marcó la historia dominicana

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Cada 17 de marzo la República Dominicana recuerda con sabor amargo a un periodista que defendió con firmeza los intereses nacionales y la libertad de expresión.

Este martes se cumplen 51 años del asesinato de Orlando Martínez, quien fue baleado dentro de su vehículo la noche del 17 de marzo de 1975, en la avenida José Contreras esquina Cristóbal de Llerena, en Santo Domingo, próximo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), casa de estudios de la que egresó.

Orlando fue encontrado herido alrededor de las 7:00 de la noche y trasladado al Hospital Militar Enrique Lithgow Ceara, donde horas después fue declarado muerto.

Según su hermano, Sergio Martínez Howley, el crimen buscaba silenciar su ejercicio periodístico.

Martínez nació el 23 de septiembre de 1944 en Las Matas de Farfán, provincia San Juan. De estar vivo, tendría 82 años.

Dos exgenerales, un militar de rango medio y un civil fueron condenados a 30 años de prisión por su asesinato. Orlando murió por utilizar su pluma para cuestionar al Gobierno. Fue director de la revista Ahora, columnista del periódico El Nacional y miembro del Partido Comunista Dominicano (PCD).

Su muerte se atribuye al artículo de opinión publicado el 25 de febrero de 1975, titulado “¿Por qué no, doctor Balaguer?”, en el que formuló recomendaciones al entonces presidente Joaquín Balaguer por impedir el regreso al país del artista visual y muralista dominicano Silvano Lora.

Desde entonces, el país quedó marcado. Cada aniversario de su muerte, familiares, amigos y entidades académicas como la UASD realizan actos para honrar su memoria y mantener vivo el reclamo de justicia.

Desde joven, Orlando Martínez Howley defendió con firmeza sus convicciones a través de sus escritos, levantando su voz por la libertad de expresión y la participación ciudadana.

Su labor periodística también se enfocó en dar visibilidad a los más necesitados: denunció el despojo de tierras a campesinos, los bajos salarios y la explotación de los recursos naturales por empresas multinacionales de la época.