Publicado por Ramón Antonio Salcedo Creado: Actualizado:

Con flores, crucifijos y cintas negras, familiares y amigos dieron cristiana sepultura a Wanda Rosa, quien fue asesinada a tiros por su expareja, Pedro Luis Castillo, quien posteriormente se suicidó.

El primero en ser sepultado, próximo al mediodía del lunes en el cementerio de la comunidad de Comedero, provincia Sánchez Ramírez, fue Castillo. Posteriormente, a las cuatro de la tarde, despidieron para siempre a Rosa Félix en el mismo camposanto.

Las nuevas víctimas de la violencia de género dejan en la orfandad a una niña de tres años.

Todo ocurrió a las cuatro de la madrugada del domingo 15 de marzo, cuando Pedro Luis Castillo Sosa penetró a la casa donde vivía Wanda, su expareja sentimental, con pistola en mano; accionó el arma varias veces contra la mujer y luego se suicidó disparándose en la cabeza.

Los vecinos de las víctimas de la tragedia en Comedero afirman que Wanda y Pedro Luis rompieron su relación de pareja matrimonial en el mes de diciembre del pasado año 2025.

En el vecindario aseguran que el joven comerciante seguía enamorado de su expareja sentimental y que la celaba constantemente.

Dolor en Comedero: dan sepultura a víctimas de feminicidio-suicidio

Alarma pública

De nuevo vuelve a retumbar la alarma pública en varios medios de comunicación locales y nacionales, con mensajes dirigidos a concientizar a la sociedad dominicana, para que cada persona, padres, líderes políticos, religiosos, comunitarios y empresariales se empoderen para detener la ola de violencia que enluta, lacera y causa daños en la estructura familiar y social dominicana.

En ese orden, la diputada de Sánchez Ramírez, Cati Díaz, planteó la necesidad de que la sociedad y familia dominicana haga conciencia en torno a dicho problema, que ya ha costado la vida a varias personas en diferentes poblaciones del país.

“Hoy me dirijo con el corazón en las manos a cada familia de nuestra querida provincia Sánchez Ramírez y a toda la nación dominicana. En los últimos días hemos vivido momentos de profundo dolor, tras las pérdidas de personas valiosas a causa de la violencia de género y accidentes de tránsito”, exclamó.

Indicó que, como diputada, madre y mujer, le duele profundamente la cadena de acontecimientos trágicos que se traducen en luto, dolor y sufrimiento para la estructura familiar dominicana.

“Por eso hoy levanto mi voz por la conciencia y el respeto por la vida, cuidando y encaminando nuestras acciones, afianzadas en el sagrado respeto a los demás, retomando y fortaleciendo los sanos valores, reforzando la estructura familiar”, argumentó la congresista.

Lamentó el alarmante crecimiento de muertes en el seno de la familia debido a la violencia de género y a los accidentes de tránsito, y recomendó a las instituciones gubernamentales, cívicas, empresariales y religiosas crear políticas dirigidas al cese de la violencia, que va incrementando las tristes estadísticas de muertes y el luto, tanto aquí como en otras poblaciones y comunidades del país.