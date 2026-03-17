UFHEC aborda la prevención del suicidio: Claves para reconocer señales de alerta

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La Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) realizó una charla educativa sobre la prevención de la conducta suicida, impartida por la psicóloga clínica Celines Madera, con el objetivo de sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de la salud mental, la identificación de señales de alerta y el acompañamiento oportuno a personas en riesgo.

Las palabras introductorias estuvieron a cargo de Miriam Fondeur, directora de la Escuela de Psicología de la UFHEC, quien destacó la relevancia de abrir espacios académicos para dialogar sobre temas de salud mental que impactan a la sociedad.

Durante su exposición, Madera explicó que la conducta suicida es un conjunto de eventos complejos que pueden afectar a personas de cualquier edad o condición, y que, según datos internacionales, cada año más de 700,000 personas mueren por suicidio en el mundo, lo que equivale a aproximadamente una muerte cada 40 segundos.

La especialista también abordó la diferencia entre ideación suicida, intento suicida y suicidio consumado. Señaló que la ideación suicida se refiere a pensamientos o deseos de morir; el intento suicida es un acto autolesivo con intención de morir que no resulta fatal; mientras que el suicidio consumado es el acto que finalmente causa la muerte.

En la charla se identificaron diversos factores de riesgo, entre ellos la depresión, la ansiedad, experiencias traumáticas, la violencia o abuso, el consumo de sustancias, el aislamiento social y las crisis económicas o pérdidas significativas. La psicóloga enfatizó que el suicidio es un fenómeno multifactorial, por lo que no existe una sola causa.

Asimismo, se presentaron algunas señales de alerta que pueden indicar que una persona está en riesgo, como expresar frases relacionadas con el deseo de no continuar viviendo, el aislamiento repentino, regalar pertenencias personales o presentar cambios bruscos en su comportamiento.

Madera también explicó que la prevención implica educación sobre salud mental, identificación temprana de señales de alerta e intervención en crisis, además de evaluar el riesgo y el acceso a medios potencialmente letales.

Durante la actividad se compartieron recomendaciones sobre qué hacer cuando alguien está en riesgo, entre ellas escuchar sin juzgar, tomar en serio lo que expresa la persona, no minimizar su dolor, buscar ayuda profesional y evitar dejar sola a la persona en momentos de crisis.

La especialista resaltó además la importancia de fortalecer los factores protectores, como las redes de apoyo, la familia, el sentido de vida, la espiritualidad, la terapia psicológica y el desarrollo de habilidades emocionales.

Finalmente, se destacó que hablar sobre el suicidio no provoca suicidio, sino que puede salvar vidas, al permitir que las personas expresen su dolor y reciban apoyo oportuno.