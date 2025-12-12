“Mega Parranda Navideña” sigue por todo el país

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Tras el éxito de la “Mega Parranda Navideña” anoche en la plaza Francisco Alberto Caamaño de San Juan de la Maguana, donde la multitud disfrutó en grande la fiesta de la temporada, con el swing de Los Hermanos Rosario, Aramis Camilo y su Organización Secreta, las improvisaciones de Mozart La Para y Aníbal Bravo y su Orquesta, el evento continúa encendido en distintos puntos del país, durante todo el fin de semana.

ESTA NOCHE

Este viernes 12 de diciembre, desde las 8:00 de la noche, la cita para bailar y gozar en el parque principal de Neyba, será a ritmo del Conjunto Quisqueya, Allendy, Rafely Rosario y Rusbelt, entre otros artistas.

EL DOMINGO

El domingo 14 de diciembre, la “Mega Parranda Navideña”, con la producción general de Luis Medrano y el respaldo de la Presidencia de la República, invadirá a San Francisco de Macorís a partir de las 8:00 de la noche, con la presentación de los merengueros Toño Rosario y Steffany Constanza, en un escenario por todo lo alto ubicado en el Parque Duarte.

ANIMADORES

En la animación de la “mega Parranda Navideña” han participado comunicadores de la talla de Michael Miguel Holguín, Aquiles Correa, Julio Clemente, Raulito Grisanti, Brenda Sánchez, Lechuga, Súper Panamá, DJ La Fórmula y DJ Poli, quienes han contribuido a crear noches llenas de emoción, unión y orgullo nacional.

ARTISTAS PRESENTADOS

En la celebración del 40 aniversario de la “Mega Parranda Navideña”, han desfilado los principales artistas dominicanos, con una cantidad de público que sobrepasa las 375 mil personas en distintos pueblos del país, entre estos Fernando Villalona, Sergio Vargas, Eddy Herrera, Toño Rosario, Omega, Wason Brazobán, Luis Miguel del Amargue y Jandy Ventura.

Además, El Chaval de la Bachata, Kinito Méndez, Aramis Camilo, Pochy Familia, Fefita La Grande, Bonny Cepeda, Rubio Acordeón, Teodoro Reyes, Davicito Kada, Chiquito Team Band, Ramón Orlando, Silvio Mora, Julia oro duro, El Conjunto Quisqueya, Los Hermanos Rosario, El Jefrey, Steffany Constanza, Tito Swing, Marcel, Ashley Music, Bulín 47, Chimbala, Aníbal Bravo, Krisspy y otras grandes estrellas.