Miriam Cruz se consagra como reina del Carnaval

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las Islas Canarias vibraron al ritmo del merengue durante una semana con la presencia arrolladora de la diva del merengue, Miriam Cruz, quien protagonizó una de las participaciones más exitosas en la historia reciente de estos tradicionales carnavales.

Durante cada presentación, la artista ofreció un espectáculo cargado de energía, elegancia y una conexión única con el público, interpretando sus grandes éxitos y demostrando porqué es considerada una de las máximas exponentes del merengue.

Su gira incluyó presentaciones memorables en La Palma-Los Llanos de Aridane, Las Palmas de Gran Canaria y Lanzarote-Arrecife, donde miles de personas corearon sus canciones y celebraron el sabor dominicano en cada escenario.

La artista dominicana no solo conquistó escenarios en distintas islas del archipiélago, sino que marcó un precedente al convertirse en la primera artista en presentarse en todas las islas durante la temporada de carnavales, un logro nunca visto en el género.

Visiblemente emocionada por la acogida del público canario, expresó: “Lo que he vivido en las Islas Canarias ha sido simplemente inolvidable. Sentir cómo el público canta cada canción, cómo baila y vibra con nuestro merengue, me llena el corazón de orgullo cómo dominicana.”

Como broche de oro a este gran momento internacional, Miriam Cruz fue galardonada como Merenguera del Año 2025 en los Tropical Vevo Music Awards, una premiación digital cuyos ganadores son anunciados a través de redes sociales y reciben su estatuilla como reconocimiento al impacto y la trayectoria dentro de la industria tropical.

El punto culminante de esta histórica participación será su regreso el próximo 14 de marzo para cerrar los Carnavales de Tenerife y participar en la Fiesta de Gala, reafirmando su liderazgo y proyección internacional.