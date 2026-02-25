Semana del Orgullo Quisqueyano: Celebrando la identidad dominicana en Barcelona

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Consulado de la República Dominicana en Barcelona inaugura la 2da Edición de Semana del Orgullo Quisqueyano.

Barcelona. El Consulado General de la República Dominicana en Barcelona inauguró el pasado 16 de febrero la 2da Semana del Orgullo Quisqueyano 2026, una iniciativa que se enmarca en la conmemoración del 182 aniversario de la Independencia Nacional y que se consolida como el principal espacio de encuentro, reconocimiento y proyección de la comunidad dominicana en las comunidades autónomas de Cataluña y Aragón; y en el Principado de Andorra.

Bajo el lema “Del trabajo duro a sueños grandes: Historias que inspiran”, esta jornada anual acoge la efeméride patria para poner en valor el impacto social, económico y cultural de la diáspora dominicana en el exterior. La inauguración fue encabezada por el cónsul general, Antonio José Gómez Peña, en un ambiente marcado por la fraternidad y el sentido de pertenencia.

En sus palabras de inicio, el cónsul Gomez Peña, destacó que esta plataforma responde a una visión orientada a fortalecer los vínculos del país y sus ciudadanos en el extranjero, subrayando que la identidad nacional trasciende las fronteras geográficas: “Nuestra patria vive en cada dominicano que trabaja, que lucha y que sueña fuera de nuestras fronteras. Esta semana es una afirmación de identidad y un reconocimiento al esfuerzo de nuestra gente”, expresó ante líderes comunitarios y representantes de la sociedad civil.

La edición 2026 pone especial énfasis en el migrante como agente de desarrollo, visibilizando historias de superación que posicionan a la comunidad dominicana como un puente activo entre la República Dominicana y Europa.

El momento central de la velada fue la presentación de la obra “Lo Vinieron a Buscar”, escrita y dirigida por el dramaturgo dominicano Rover Wells Nuesi. Con una narrativa que combina humor y reflexión social, la pieza aborda la experiencia migratoria desde una perspectiva humana y cercana.

La historia gira en torno a “Trunchito la Melaza”, un motoconchista interpretado por el actor Francisco Mejía, cuya vida cambia tras un accidente que lo enfrenta al “Ángel de la Muerte”, personaje encarnado por el propio Wells Nuesi. La puesta en escena ofreció una poderosa metáfora sobre el sacrificio, la resiliencia y la dignidad del trabajador dominicano en el exterior.

Continuando con la agenda, se celebró el jueves 19 de febrero, la conferencia “Sembrando en mi mente: El Método Avión”, impartida por el coach dominicano José Darío Vásquez. Esta jornada formativa aborda una temática que busca visibilizar experiencias reales de esfuerzo y determinación dentro de la comunidad.

En su intervención, Vásquez compartió su experiencia personal de transformación, relatando cómo, en medio de circunstancias adversas, decidió apostar por su crecimiento interior como primer paso para cambiar su realidad. A través de ejemplos prácticos y un lenguaje cercano, explicó los principios de su denominado “Método Avión”, centrado en la disciplina, la claridad de metas y la constancia como motores del avance personal.

Ambas actividades, fueron realizadas en la Sala Polivalente Abigail Mejía de la sede consular, y reunió a miembros de la comunidad dominicana interesados en fortalecer su visión personal y profesional. Estos espacios de reflexión se enfocan en el poder de la mentalidad como punto de partida para la superación.

Tal como destacó Yamell Zamora, encargada de Asuntos Educativos del Consulado, durante la maestría de ceremonias, esta propuesta se enmarca en la línea de diplomacia cultural promovida por la gestión del cónsul Gómez Peña, utilizando el arte como herramienta de cohesión comunitaria, fortalecimiento identitario y proyección positiva de los dominicanos en el extranjero.

Esta celebración del Orgullo Quisqueyano, continuará con una agenda de actividades culturales, académicas y conmemorativas que se extenderán hasta finales de febrero, reforzando el liderazgo de la comunidad dominicana en la región y promoviendo una integración activa y constructiva en las sociedades de acogida.

Con esta segunda edición, el Consulado General en Barcelona reafirma su compromiso de articular gestión institucional, cultura y reconocimiento social, consolidando el Orgullo Quisqueyano como un referente de identidad, cohesión y proyección de la diáspora dominicana arraigada en el noreste de España y en Andorra.