El Prodigio y Cardi B deslumbran en 'SNL': un hito para el merengue típico dominicano

Nueva York, EE. UU. – El virtuoso del acordeón y embajador del merengue típico dominicano, El Prodigio, fue parte de una histórica presentación musical junto a la superestrella internacional Cardi B en el icónico programa estadounidense “Saturday Night Live” (SNL), uno de los espacios televisivos más influyentes del mundo.

La participación de El Prodigio en este escenario de alcance global representa un importante hito para la música dominicana, llevando los sonidos del merengue típico y el acordeón criollo a una audiencia internacional de millones de espectadores.

Con el tema “Ta’ Buena” a ritmo de la música vernácula, inició la participación se Cardi junto a El Prodigio, quien la acompañó en el escenario junto a su banda, llevando el sonido que identifica el Cibao a la televisión estadounidense.

El Prodigio y Cardi B

Su presencia aportó una fusión auténtica y vibrante que conectó las raíces caribeñas con la escena musical urbana global. “Saturday Night Live”, transmitido por la cadena NBC, es reconocido por marcar tendencias culturales y musicales, por lo que esta colaboración refuerza el impacto y la proyección internacional del talento dominicano.

Con esta participación, El Prodigio continúa consolidándose como uno de los músicos dominicanos más influyentes de su generación, demostrando que la música típica trasciende fronteras y se posiciona con fuerza en los escenarios más importantes del mundo.