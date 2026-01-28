Esta es la aplicación por dónde funcionará la cédula digital: conoce sus beneficios

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La nueva cédula de identidad contará con un formato digital que 9.4 millones de dominicanos podrán llevar en su teléfono móvil a través de la aplicación “Mi Identidad Digital RD”, cuyo acrónimo es ID-RD.

La Junta Central Electoral (JCE) explicó que, como parte del proyecto de renovación de la cédula, esta aplicación estará disponible para su descarga en App Store y Google Play. Para acceder a la identidad digital, los ciudadanos deberán completar un proceso de validación dentro de la plataforma.

A diferencia de una simple imagen de la cédula almacenada en el celular, la identidad digital funcionará como un documento oficial, cifrado y con altos estándares de seguridad, lo que permitirá reforzar la confianza ciudadana en el uso de la tecnología para la gestión de la información personal.

La identidad digital se define como el conjunto de datos y credenciales electrónicas que permiten identificar y verificar a una persona en entornos digitales. Para obtenerla, será obligatorio contar previamente con la cédula física.

Aplicación de la cédula digital

¿Qué podrás hacer con tu cédula digital?

Con la identidad digital, los ciudadanos podrán:

Verificar su identidad de forma segura en plataformas digitales.

Acceder a servicios públicos y privados en línea.

Realizar trámites y transacciones electrónicas.

Firmar documentos digitalmente con validez legal.

Protegerse contra la suplantación de identidad.

Facilitar la interoperabilidad entre distintos sistemas.

Uso por sectores

Sector financiero:

Podrá utilizarse en bancos, cooperativas y asociaciones para recibir datos verificados, sin necesidad de presentar documentos físicos.

Sector salud:

Las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) podrán emplearla para la validación de servicios médicos y la prescripción de medicamentos.

Sector comunicaciones:

Agilizará procesos como la activación de líneas telefónicas, la portabilidad y otros trámites relacionados.

Más beneficios