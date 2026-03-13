Nace Cultura Pop; propuesta de alto nivel musical

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La escena musical dominicana recibe una nueva propuesta de alto nivel con el nacimiento de Cultura Pop, una plataforma concebida para celebrar encuentros artísticos memorables y promover lo mejor del talento nacional. En su primera edición trae un histórico junte entre el cantautor dominicano Pavel Núñez y la emblemática banda Transfusión.

El concierto se celebrará el 24 de abril a las 9:00 de la noche, en Hard Rock Café Santo Domingo, prometiendo una velada cargada de música, energía y emociones para el público. Las boletas están a la venta a través de Tix.do.

“Cultura Pop es el concepto que da vida a este encuentro artístico, en el que se unen dos repertorios ampliamente valorados por la audiencia. Por un lado, Pavel Núñez y El Corredor de la 27, y por otro, Transfusión, que regresa para ofrecer una noche cargada de energía, nostalgia y celebración musical”, expresó Fiora Cruz Carretero, productora artística de Concepto Atariva SDQ, al referirse al espíritu de esta propuesta.

Pavel Núñez adelantó que la banda que lo acompaña está integrada por músicos de primer nivel, cuyo talento y experiencia elevan cada interpretación sobre el escenario.

En la guitarra destaca la maestría de Osvaldo Madera, acompañado por la impecable batería de Guy Frómeta y los percusionistas Félix Antuna y Edgar Molina.