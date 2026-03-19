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Nathaly Luna luce una impactante creación de la diseñadora Albina Dyla, que redefine la elegancia contemporánea con un aire de dramatismo sofisticado.

El vestido, en un vibrante rojo pasión, presenta una silueta sirena que se ajusta con precisión al cuerpo, realzando la figura y desplegándose en una majestuosa falda con cola que aporta movimiento y presencia escénica. El corsé estructurado, con transparencias sutiles, está delicadamente intervenido con aplicaciones florales bordadas que evocan romanticismo y alta costura, mientras el escote strapless enmarca los hombros con una estética refinada y atemporal.

El estilismo, a cargo de Erick Gonzalez, potencia la fuerza visual del look con una propuesta limpia y estratégica, permitiendo que la silueta y el color sean protagonistas absolutos.

La elección de alta joyería en diamantes naturales de Lujos Joyeria aporta destellos de luz y sofisticación, elevando el conjunto con un brillo sutil que complementa la intensidad del diseño.

Un look que se define por su equilibrio entre sensualidad, elegancia y poder, consolidándose como una de las apuestas más memorables de la noche.

Créditos:

Diseñado por Albina Dyla @albinadyla

Bajo el estilismo de Erick Gonzalez @elerickgonzalez

Fotos Maik Arrieta @pharrietaa

Joyas Joyeria Lujos @joyerialujos_

Maquillaje

Peinado Alejandra Martinez @alejandramartinezbeauty