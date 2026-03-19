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Estrena premio

Nelfa Núñez triunfa en los Premios Soberano 2026 como Animadora de Televisión

Le agradeció a sus padres por el apoyo en su carrera

Nelfa Nuñez

Nelfa Nuñez

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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La comunicadora Nelfa Núñez vivió una noche de gloria al recibir el galardón como Animadora de Televisión en la gala número 40 de los Premios Soberano 2026, celebrada en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Con evidente emoción, Núñez agradeció el reconocimiento y lo compartió con su equipo y con el público que la ha acompañado en su trayectoria. 

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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