Nelfa Núñez triunfa en los Premios Soberano 2026 como Animadora de Televisión

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La comunicadora Nelfa Núñez vivió una noche de gloria al recibir el galardón como Animadora de Televisión en la gala número 40 de los Premios Soberano 2026, celebrada en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Con evidente emoción, Núñez agradeció el reconocimiento y lo compartió con su equipo y con el público que la ha acompañado en su trayectoria.