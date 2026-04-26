Un recorrido
¿Qué pasó esta semana? Resumen de las ediciones impresas del Periódico Hoy
Les traemos un resumen de las principales noticias ocurridas en la semana, empezando por lunes 20 de abril de 2026 hasta la edición de ayer sábado 25 de abril de 2026.
Lunes 20 de abril de 2026
Luis Abinader habilita áreas en hospital La Victoria
El presidente Luis Abinader inauguró ayer la nueva área de emergencia y las remozadas salas de cirugía y Rayos X del Hospital Municipal La Victoria, con una inversión total de RD$75,378,376, lo que beneficiará a 80 mil habitantes de Santo Domingo Norte.
El País
Luis Abinader habilita áreas en hospital La Victoria
EMILIO GUZMÁN M.
Martes 21 de abril de 2026
Pastor Molina respalda a Trump en su ataque a Irán, critica al Papa León XIV
Ezequiel Molina, pastor y presidente de La Batalla de la Fe, declara su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su accionar bélico ante Irán, en la guerra comercial y territorial que involucró a Israel, en Medio Oriente, tras criticar al papa León XIV y tildarlo de actuar a favor del islam.
El País
Pastor Molina respalda a Trump en su ataque a Irán, critica al Papa León XIV
Llennis Jiménez
Miércoles 22 de abril de 2026
Donald Trump da marcha atrás y anuncia un alto el fuego indefinido para negociar con Irán
A pocas horas de que venciera el alto el fuego y pese a haber asegurado que no lo prorrogaría, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio marcha atrás y anunció este martes una tregua indefinida en Irán para dar tiempo a la negociación con el régimen de los ayatolás.
Jueves 23 de abril de 2026
Plan de desarrollo: “Esta es la apuesta a la transformación positiva de la provincia Peravia”
Con el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de la Provincia Peravia 2025-2055, el Estado cuenta con un instrumento de planificación para que los sectores público y privado puedan llevar a cabo iniciativas que coloquen a esa demarcación en un nivel superior, y, con ello, a la región Sur.
Almuerzo Corripio
Plan de desarrollo: “Esta es la apuesta a la transformación positiva de la provincia Peravia”
Odalis Mejía
Viernes 24 de abril de 2026
Asegura hay abundancia de productos agrícolas
El ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, aseguró que en el país hay suficientes productos de origen agropecuario para satisfacer la demanda de los consumidores, lo que dijo confirma que el campo no está abandonado y que el presidente Luis Abinader le sigue dando su apoyo económico.
El País
Asegura hay abundancia de productos agrícolas
EVARISTO RUBENS