¿Qué pasó esta semana? Resumen de las ediciones impresas del Periódico Hoy

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Lunes 20 de abril de 2026

Luis Abinader habilita áreas en hospital La Victoria

El presidente Luis Abinader inauguró ayer la nueva área de emergencia y las remozadas salas de cirugía y Rayos X del Hospital Municipal La Victoria, con una inversión total de RD$75,378,376, lo que beneficiará a 80 mil habitantes de Santo Domingo Norte.

Martes 21 de abril de 2026

Pastor Molina respalda a Trump en su ataque a Irán, critica al Papa León XIV

Ezequiel Molina, pastor y presidente de La Batalla de la Fe, declara su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su accionar bélico ante Irán, en la guerra comercial y territorial que involucró a Israel, en Medio Oriente, tras criticar al papa León XIV y tildarlo de actuar a favor del islam.

Miércoles 22 de abril de 2026

Donald Trump da marcha atrás y anuncia un alto el fuego indefinido para negociar con Irán

A pocas horas de que venciera el alto el fuego y pese a haber asegurado que no lo prorrogaría, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio marcha atrás y anunció este martes una tregua indefinida en Irán para dar tiempo a la negociación con el régimen de los ayatolás.

Jueves 23 de abril de 2026

Plan de desarrollo: “Esta es la apuesta a la transformación positiva de la provincia Peravia”

Con el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de la Provincia Peravia 2025-2055, el Estado cuenta con un instrumento de planificación para que los sectores público y privado puedan llevar a cabo iniciativas que coloquen a esa demarcación en un nivel superior, y, con ello, a la región Sur.

Viernes 24 de abril de 2026

Asegura hay abundancia de productos agrícolas

El ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, aseguró que en el país hay suficientes productos de origen agropecuario para satisfacer la demanda de los consumidores, lo que dijo confirma que el campo no está abandonado y que el presidente Luis Abinader le sigue dando su apoyo económico.