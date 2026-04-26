Desarrollo Social y Ejército unen esfuerzos para apoyar familias en el barrio 24 de Abril

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El director general de Desarrollo de la Comunidad (DGDC), doctor Modesto Guzmán, resaltó los resultados positivos del trabajo articulado que viene realizando la institución junto al Ejército de la República Dominicana, con el propósito de llevar soluciones inmediatas a familias en distintas localidades del país.

El funcionario subrayó que esta labor conjunta ha permitido impactar de manera directa a comunidades en condiciones de vulnerabilidad, mediante la implementación de operativos sociales, asistencia médica, entrega de alimentos y otros insumos esenciales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

El director general de la DGDC, doctor Modesto Guzmán, hizo los señalamientos durante el desarrollo de la jornada de asistencia integral llevada a cabo por el Gobierno, a través de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, y el Ejército de la República Dominicana, en el barrio 24 de Abril del Distrito Nacional.

“Nos encontramos aquí junto al Ejército Dominicano en la persona del mayor general Camino, nosotros no hacemos otra cosa que cumplir con la voluntad y el interés personal del presidente Luis Abinader, quien nos ha instruido estar cerca de los sectores más desfavorecidos. Hoy estamos impactando residentes del 24 de Abril y zonas aledañas con un amplio operativo, dando respuestas rápidas y efectivas a las necesidades de la población”, expresó Guzmán.

El operativo, desarrollado en el Templo Tabernáculo Jehová, que funciona como Centro de Estimulación Temprana y Psicopedagogico Enmanuel Shalonz, incluyó servicios de atención médica gratuita en distintas especialidades, así como la entrega de medicamentos, permitiendo a los residentes ser consultados y recibir tratamientos esenciales sin costo alguno.

Además, se colocó una estación de barbería, y se distribuyeron colchonetas, mosquiteros, raciones alimenticias y canastillas para embarazadas, acciones que buscan aliviar las dificultades que enfrentan ciudadanos del barrio 24 de abril y zonas aledañas del Gran Santo Domingo, donde también degustaron de un sobroso sancocho.

La jornada también fue encabezada por el mayor general, Jorge Iván Camino Pérez, comandante general del Ejército de República Dominicana, acompañado de representantes del Servicio Nacional de Salud (SNS), y de la Fundación Esparciendo Sonrisas.