Chernobyl: el desastre nuclear que cambió la historia

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En abril de 1986, una explosión en la central nuclear de Chernóbil liberó una nube radiactiva que se extendió por gran parte de la entonces Unión Soviética, afectando territorios que hoy corresponden a Belarús, Ucrania y Rusia.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se estima que cerca de 8.4 millones de personas estuvieron expuestas a la radiación, en uno de los peores desastres nucleares de la historia.

Un punto de quiebre

El accidente marcó un antes y un después en el uso de la energía atómica. Hasta entonces, era vista como una alternativa prometedora para el futuro, pero tras lo ocurrido, varios países frenaron o abandonaron sus programas nucleares.

El interés por nuevas centrales disminuyó, en parte por el aumento de los costos asociados a medidas de seguridad. Años más tarde, el desastre de Fukushima reforzó ese cambio de rumbo, impulsando decisiones como el cierre progresivo de plantas nucleares en países europeos, detalla ONU.

¿Qué ocurrió en el reactor?

De acuerdo con Enciclopedia Britannica, el accidente fue resultado de una combinación de fallas en el diseño del reactor y graves errores humanos.

La noche del 25 al 26 de abril de 1986, técnicos realizaban una prueba en el reactor número 4. Durante el experimento:

Se desactivaron sistemas de seguridad clave

Se redujo el control sobre la potencia del reactor

Se retiraron barras de control necesarias para estabilizar la reacción

Esto provocó que la reacción nuclear se descontrolara. A la 1:23 de la madrugada, varias explosiones destruyeron el reactor, levantando su cubierta de acero y hormigón.

El incendio posterior liberó grandes cantidades de material radiactivo a la atmósfera, que se dispersó a largas distancias por efecto del viento. Además, se produjo una fusión parcial del núcleo.

Consecuencias

El desastre no solo dejó un impacto ambiental y humano inmediato, sino que transformó la percepción global sobre la energía nuclear y sus riesgos, marcando un antes y un después en la industria, dice Britannica.