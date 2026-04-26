No hay empresarialidad 4.0 sin Tierra, ni futuro sin ética

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El 22 de abril no es una fecha cualquiera. Se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra, reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en 2026 el llamado oficial del Secretario General se resume en una idea poderosa: “Our Power, Our Planet”. Más que una consigna ambiental, es una invitación a revisar cómo producimos, cómo consumimos y, sobre todo, cómo dirigimos nuestras empresas y nuestros proyectos.

Durante años se habló de modernizar los negocios como si bastara con digitalizar, automatizar o incorporar tecnología. Pero la verdadera empresarialidad 4.0 no puede medirse solo por cuántas herramientas usamos, sino por cómo esas herramientas se articulan con las personas y con los procesos. Una empresa moderna no es la que más software compra; es la que logra que la tecnología, el talento humano y la manera de hacer las cosas trabajen en armonía y con propósito.

Por eso, cuando hablamos de gobernanza, ética y valores en los negocios, no estamos hablando de adornos institucionales ni de discursos para una memoria anual. Estamos hablando del sistema nervioso de la organización. Porque las herramientas, por sí solas, no tienen conciencia. Los procesos, por sí solos, no tienen alma. Y las personas, sin un marco ético claro, pueden terminar atrapadas en la urgencia, la costumbre o la presión de resultados a cualquier costo.

La empresarialidad 4.0 bien entendida exige una ecuación más humana y más inteligente: herramientas + personas + procesos + principios. Si falta uno de esos elementos, la empresa se desequilibra. Si hay herramientas sin personas formadas, aparece la exclusión. Si hay personas valiosas sin procesos claros, aparece el caos. Si hay procesos eficientes sin ética, aparece el abuso. Y si hay crecimiento sin sostenibilidad, aparece una rentabilidad que se come el mañana.

Hoy más que nunca, necesitamos entender que la sostenibilidad no puede seguir siendo un departamento aislado, un informe bonito o una campaña de temporada. El enfoque actual de integración sostenible promovido por el Pacto Global de la ONU insiste justamente en que los objetivos y estrategias de sostenibilidad deben integrarse a través de toda la organización, en sus funciones y operaciones. Del mismo modo, sus marcos de reporte subrayan que la dirección debe supervisar metas de sostenibilidad, reportes ESG y riesgos del modelo de negocio.

Eso significa que la sostenibilidad transversal empieza cuando compras evalúa proveedores con criterios éticos y ambientales; cuando operaciones reduce desperdicios y riesgos; cuando finanzas deja de ver lo ambiental como un gasto y lo entiende como protección del valor futuro; cuando tecnología se diseña con responsabilidad; cuando recursos humanos forma cultura y no solo cubre vacantes; y cuando la alta dirección deja claro que los valores no se negocian según la conveniencia del trimestre.

En esa lógica, las herramientas deben servir para medir, transparentar, trazar, conectar y mejorar. Deben ayudarnos a tomar mejores decisiones, no a encubrir malas prácticas con apariencia de modernidad. Las personas deben ser el centro, no un recurso descartable. Son quienes interpretan, ejecutan, corrigen, crean y sostienen la cultura real de la empresa. Y los procesos deben convertirse en puentes entre la intención y la acción: mecanismos vivos que ordenen, prevengan, documenten, faciliten y permitan aprender.

Pero hay algo más profundo todavía. En este Día de la Tierra, conviene recordar que una empresa no opera en el vacío. Opera en un territorio, usa agua, energía, materiales, vías, comunidades, tiempo humano y confianza social. Cada negocio, grande o pequeño, deja una huella. La pregunta ya no es si deja impacto, sino qué tipo de impacto decide dejar.

Por eso me atrevo a decir que la gobernanza del siglo XXI debe parecerse menos a una estructura rígida de control y más a una forma madura de responsabilidad compartida. Una gobernanza que pregunte no solo cuánto ganamos, sino cómo lo ganamos. No solo qué producimos, sino qué agotamos en el camino. No solo qué innovación lanzamos, sino qué consecuencias arrastra. Porque el verdadero progreso no puede seguir construyéndose sobre suelos cansados, aguas contaminadas, comunidades desplazadas o trabajadores silenciados.

La Tierra no necesita empresas perfectas. Necesita empresas conscientes. Empresas que entiendan que innovar no es correr más rápido hacia el mismo modelo que deteriora, sino rediseñar la forma de crear valor. Empresas capaces de mirar la sostenibilidad no como una carga, sino como una inteligencia superior. Empresas que sepan que la ética no frena el negocio: lo hace confiable. Que la gobernanza no lo enfría: le da dirección. Y que los valores no lo debilitan: le dan legitimidad.

Hoy, 22 de abril, quizá la mejor manera de honrar el Día de la Tierra no sea solo sembrar un árbol, publicar una imagen verde o repetir una frase inspiradora. Quizá sea preguntarnos, con honestidad, si nuestros proyectos, nuestras decisiones y nuestros modelos de negocio están ayudando a sanar o a profundizar la fractura. Porque también se defiende la Tierra desde una compra bien hecha, desde un proceso limpio, desde un proveedor evaluado con justicia, desde una tecnología bien aplicada, desde una cultura interna íntegra y desde una empresa que entiende que el futuro no se improvisa: se gobierna con ética, se construye con personas y se sostiene con procesos y herramientas al servicio de la vida.

Ese es, para mí, el verdadero sentido de una empresarialidad 4.0 con alma: una que no se limita a ser más digital, sino que aspira a ser más humana, más responsable y más coherente con el planeta que la hace posible.