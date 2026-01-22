Netflix anuncia más de 45 nuevos estrenos y despide clásicos de su catálogo

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Netflix informó que varias producciones saldrán de su catálogo en las próximas semanas, mientras se prepara para dar la bienvenida a más de 45 nuevos títulos. La plataforma busca hacer espacio para nuevas temporadas y producciones originales que llegarán en los próximos días.

Últimos días para ver

• El guerrero de Chinatown

Último día: 15 de febrero

La historia de un experto en artes marciales que llega al San Francisco del siglo XIX y se une a una poderosa familia criminal para enfrentar a las pandillas rivales del Barrio Chino.

• Herencia

Último día: 23 de enero

Tras la muerte de su padre, Lauren recibe las llaves de un búnker oculto en la propiedad familiar, donde descubre secretos que podrían destruir su vida.

• S.W.A.T.: Tormenta de fuego

Último día: 31 de enero

El teniente Cutler es transferido a Detroit para entrenar al equipo de armas y tácticas especiales, convirtiéndose en blanco de un protegido del gobierno.

Próximos estrenos destacados

• The Vampire Diaries

Temporadas disponibles desde el domingo. La serie que marcó a toda una generación regresa con la historia de los hermanos vampiros Stefan y Damon.

• Rascacielos en vivo

• Sullivan's Crossing

• Encuentro

• Los sonidos del invierno

• Bailando sobre hielo

• Instinto animal