Adios viejos
Netflix anuncia más de 45 nuevos estrenos y despide clásicos de su catálogo
La plataforma busca hacer espacio para nuevas temporadas y producciones originales que llegarán en los próximos días.
Netflix informó que varias producciones saldrán de su catálogo en las próximas semanas, mientras se prepara para dar la bienvenida a más de 45 nuevos títulos. La plataforma busca hacer espacio para nuevas temporadas y producciones originales que llegarán en los próximos días.
Últimos días para ver
• El guerrero de Chinatown
Último día: 15 de febrero
La historia de un experto en artes marciales que llega al San Francisco del siglo XIX y se une a una poderosa familia criminal para enfrentar a las pandillas rivales del Barrio Chino.
• Herencia
Último día: 23 de enero
Tras la muerte de su padre, Lauren recibe las llaves de un búnker oculto en la propiedad familiar, donde descubre secretos que podrían destruir su vida.
• S.W.A.T.: Tormenta de fuego
Último día: 31 de enero
El teniente Cutler es transferido a Detroit para entrenar al equipo de armas y tácticas especiales, convirtiéndose en blanco de un protegido del gobierno.
Próximos estrenos destacados
• The Vampire Diaries
Temporadas disponibles desde el domingo. La serie que marcó a toda una generación regresa con la historia de los hermanos vampiros Stefan y Damon.
• Rascacielos en vivo
• Sullivan's Crossing
• Encuentro
• Los sonidos del invierno
• Bailando sobre hielo
• Instinto animal